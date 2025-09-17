Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
17. 9. 2025,
8.33

Osveženo pred

26 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
Zala Djurić noad umetnost GO! 2025 Evropska prestolnica kulture Heineken PR članek

Sreda, 17. 9. 2025, 8.33

26 minut

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Oglasno sporočilo
2-ArinRapus-Heineken_1200 | Foto Arin Rapus / Heineken

Foto: Arin Rapus / Heineken

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet. Kot globalna ikona, ki s svojo odprtostjo in svetovljanstvom povezuje ljudi po vsem svetu, znamka dokazuje, da druženje presega običajne okvire – gre za soustvarjanje izkušenj, ki povezujejo ljudi, širijo obzorja in navdihujejo nove poglede. Prav s to vizijo Heineken odpira novo dimenzijo druženja – modni oder kot prostor dialoga, ustvarjalnosti in inovativnosti.

Svojo vizionarsko energijo je izrazil skozi dve unikatni kreaciji oblikovalke Matee Benedetti, ki je v okviru Evropske prestolnice kulture GO!2025 v Novi Gorici pripravila izjemen modni spektakel GO!2025 x Benedetti Life.

Zala Djurić | Foto: Arin Rapus / Heineken Zala Djurić Foto: Arin Rapus / Heineken

Za obleki, ki ju je na modni brvi dogodka s karizmo predstavila Zala Djurić, je oblikovalka v procesu ustvarjanja uporabila odpadne pločevinke Heineken, iz katerih je nastalo več kot 5.000 drobnih krogcev. Vsak je bil ročno izrezan in natančno všit, kar je skupaj zahtevalo več kot tisoč ur skrbnega dela in štiri mesece popolne predanosti.  

Vsak detajl oblek nosi svojo zgodbo ter je poklon ustvarjalnosti, ročnemu delu in viziji prihodnosti, ki združuje estetiko in inovativnost. Heineken je s tem projektom znova potrdil izraz sodobne kreativnosti in urbane energije. 

Fotogalerija
1
 / 5
Unikatni kreaciji bosta razstavljeni v prostorih studia Benedetti Life v Centru Rog v Ljubljani do konca decembra 2025. Vmes bosta obleki iz pločevink na ogled tudi na Ljubljanskem tednu mode 17. oktobra 2025, na modni reviji Heineken Select, skupaj s kreacijami osmih mladih oblikovalcev – nagrajencev posebne kategorije natečaja From Waste to Beauty, ki ga je Benedettijeva organizirala v sklopu vsebin GO!2025.

Naročnik oglasnega sporočila je HEINEKEN.

Zala Djurić noad umetnost GO! 2025 Evropska prestolnica kulture Heineken PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.