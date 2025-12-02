Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
2. 12. 2025,
7.59

Osveženo pred

16 minut

umetnost delo Sikstinska kapela risba Michelangelo

Na dražbo Michelangelova risba za poslikavo Sikstinske kapele

Sikstinska kapela, Vatikan, Rim | Risba je pripravljalna študija za desno stopalo Libijske Sibile, ki naj bi jo umetnik naslikal okoli leta 1511. To mogočno figuro je Michelangelo upodobil v dinamični, zviti pozi. Stopalo je ukrivljeno, prsti pritiskajo na ploščad, ki podpira težo figure. | Foto Guliverimage

Risba je pripravljalna študija za desno stopalo Libijske Sibile, ki naj bi jo umetnik naslikal okoli leta 1511. To mogočno figuro je Michelangelo upodobil v dinamični, zviti pozi. Stopalo je ukrivljeno, prsti pritiskajo na ploščad, ki podpira težo figure.

Foto: Guliverimage

Avkcijska hiša Christie's bo 5. februarja prihodnje leto dala na dražbo doslej neznano risbo italijanskega renesančnega umetnika Michelangela za fresko stropa Sikstinske kapele. Prva doslej znana študija za poslikavo stropa Sikstinske kapele, ki bo ponujena na dražbi, je ocenjena med 1,5 in dva milijona dolarjev oz. med 1,3 in 1,7 milijona evrov.

Po poročanju spletnega portala Artdaily je med približno 600 Michelangelovimi risbami, ki so se ohranile do danes, ta ena od okoli 50 študij, povezanih s Sikstinsko kapelo v Vatikanu.

Risba, narisana z značilno rdečo kredo

Risba je pripravljalna študija za desno stopalo Libijske Sibile, ki naj bi jo umetnik naslikal okoli leta 1511. To mogočno figuro je Michelangelo upodobil v dinamični, zviti pozi. Stopalo je ukrivljeno, prsti pritiskajo na ploščad, ki podpira težo figure.

Risba spada v skupino z značilno rdečo kredo narisanih risb, za katero so značilne anatomske podrobnosti, drzna, energična linija in subtilne prilagoditve, izvedene neposredno na listu, medtem ko je umetnik načrtoval poslikavo.

Pri Christie's so risbo pridobili prek spletnega portala, kjer lahko posamezniki zaprosijo za približno oceno umetnine. Risba bo pred dražbo v New Yorku na ogled v galerijah dražbene hiše.

Strop kapele je Michelangelo poslikal med leti 1508 in 1512

Michelangelo je na stropu Sikstinske kapele naslikal Stvarjenje sveta in druge prizore. Podoba iztegnjenega Božjega prsta, ki vdihne življenje Adamu, je eden najbolj znanih motivov v umetnostni zgodovini.

Poslikavo stropa je Michelangelu naročil papež Julij II. Michelangelo je celoten strop – 520 kvadratnih metrov površine – poslikal sam med letoma 1508 in 1512.

VEČ NOVIC
