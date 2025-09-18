Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Četrtek,
18. 9. 2025,
12.29

10 minut

Do zdaj neznana Picassova slika prvič v javnosti #video

N. V.

Pablo Picasso 1943

Umetniško delo Pabla Picassa iz leta 1943 so pred dražbo, na kateri ga bodo prodajali, prvič predstavili v javnosti. Ta portret Picassove muze Dore Maar do zdaj namreč ni bil nikoli razstavljen.

V Parizu bodo 24. oktobra na dražbi ponudili sliko z naslovom Ženska s cvetličnim klobukom, ki jo je leta 1943 naslikal Pablo Picasso, v javnosti pa vse do zdaj ni bila nikoli razstavljena.

Vrednost olja na platnu z dimenzijami 80 krat 60 centimetrov ocenjujejo na okoli osem milijonov evrov, a pričakujejo, da bo na dražbi prodana za višjo ceno.

Trenutek, ko so sliko prvič pokazali javnosti:

Slika je portret Dore Maar, Picassove najslavnejše muze, sicer hčerke hrvaškega arhitekta Josipa Markovića. Naslikal jo je julija 1943, v obdobju, ko jo je zapuščal zaradi mlajše ženske, umetnice Françoise Gilot.

Sliko je avgusta 1944 kupil dedek zdajšnjih lastnikov, ki jo zdaj prodajajo v okviru zapuščinskega postopka, poroča francoski časopis Le Monde.

Portret Dore Maar je bil javnosti do zdaj neznan in nikoli razstavljen, "razen v umetnikovem ateljeju v Parizu", je ob prvi javni predstavitvi slike povedala Agnès Sevestre-Barbé, strokovnjakinja za Picassova dela. Sliko je opisala kot "precej izjemno" ter kot "mejnik v zgodovini umetnosti in Picassovega ustvarjanja".

