Italijanski trgovec s starinami Luigi Lo Rosso je leta 1962 omenjeno sliko po naključju našel v kleti hiše ter jo odnesel domov v Pompeje, kjer je naslednjih nekaj desetletij visela na steni dnevne sobe, čeprav jo je njegova žena označevala za "grozno", je poročal Guardian.

The bust of lady Dora Maar, who was Pablo Picasso’s mistress and muse, was found in a villa in Capri.



A painting that was found by a junk dealer while he was clearing out the cellar of a home in Capri, is an original portrait by Pablo Picasso. pic.twitter.com/YGNxiPRd6g — Alexej Shelikhovskij (@shelikhovskij) October 1, 2024

Danes se domneva, da je na sliki portret Dore Maar, francoske fotografinje in slikarke, ki je bila Picassova dolgoletna muza in ljubica. V zgornjem levem kotu slike je značilen podpis slavnega umetnika, vendar Luigi Lo Rosso ni vedel, kdo je Picasso, poroča Guardian. Mnogo let kasneje se je sin Lo Rossa Andrea začel zanimati za delo, potem ko je v umetnostnozgodovinski enciklopediji opazil podobna umetniška dela in začel spraševati o njih. V družini Lo Rosso so se kmalu pojavili dvomi, ali je sliko res naslikal veliki umetnik.

Podpis in delo pripadata Picassu

Družina je naposled poiskala pomoč strokovnjakov, med katerimi je bil tudi znani umetniški detektiv Maurizio Seracini. Po letih zapletenih preiskav je grafologinja in članica znanstvenega odbora fundacije Arcadia Cinzia Altieri, ki se ukvarja z vrednotenjem, restavracijami in atribucijami umetniških del, potrdila, da je podpis na sliki, danes ocenjen na vrtoglavih šest milijonov evrov, res Picassov.

The portrait of Dora Maar was painted by Pablo Picasso in 1937, one year after they first met in Paris and started a relationship that would last for almost nine years.

🏛 @MuseePicasso

Portrait of Dora Maar,

Pablo Picasso 1937

Musée national Picasso-Paris©️ Succession Picasso pic.twitter.com/qv2CUhnGaF — DailyArt (@DailyArtApp) September 25, 2024

"Potem ko so bili opravljeni vsi drugi pregledi slike, sem dobila nalogo, da proučim podpis," je Altieri povedala za Guardian. "Delala sem več mesecev in ga primerjala z nekaterimi njegovimi izvirnimi deli. Nobenega dvoma ni, da je podpis njegov. Ni bilo dokazov, ki bi kazali, da slika in podpis nista prava," je povedala.

Sin trgovca s starinami nadaljeval iskanje

Slikarski mojster Picasso je bil reden obiskovalec južnoitalijanskega otoka Capri in slika, ki je presenetljivo podobna Picassovi Buste de femme (Dora Maar), naj bi bila ustvarjena med letoma 1930 in 1936. Luigi Lo Rosso je medtem že umrl, njegov sin Andrea, ki je danes star 60 let, pa je nadaljeval iskanje.

"Moj oče je bil po rodu s Caprija in je pogosto zbiral najrazličnejše starine, ki jih je potem prodajal za skoraj nič," je povedal Andrea. "To sliko je našel, preden sem se rodil, in ni imel pojma, kdo je Picasso. Ni bil pretirano razgledan. Za Picassova dela sem izvedel tako, da sem prelistal zgodovinsko enciklopedijo. Primerjal sem tudi podpis. Očetu sem ves čas govoril, da je podpis podoben, a na to ni bil pozoren," je še dejal.

Kot je še dodal Andrea Lo Rosso, se je slike njegova mama želela znebiti na vsak način, sam pa je stopil v stik s fundacijo Picasso v Malagi, kjer pa niso pokazali zanimanja za proučitev njegovih trditev, saj so menili, da so lažne. Picassova fundacija ima zadnjo besedo glede pristnosti slike, ki je zdaj shranjena v trezorju v Milanu. Picasso, ki je umrl leta 1973, je ustvaril več kot 14 tisoč umetniških del in fundacija prejme na stotine sporočil na dan od ljudi, ki trdijo, da imajo enega od izvirnikov slavnega slikarja.

Italijanski strokovnjaki trdijo, da je portret iz Caprija pravi

Buste de femme (Dora Maar) je bila naslikana leta 1938 in ukradena z jahte savdskega šejka leta 1999, preden so jo spet našli po 20 letih. Predsednik fundacije Arcadia Luca Marcante meni, da lahko obstajata dve različici dela. "Lahko bi bila oba izvirnika," je povedal za časopis Il Giorno in dodal, da gre verjetno za dva portreta, ki ju je Picasso naslikal v dveh različnih obdobjih. "Eno je gotovo: tisti, ki so ga našli na Capriju in ga zdaj hranijo v trezorju v Milanu, je pristen," je še dodal Mercante, ki bo dokaze predstavil fundaciji Picasso. Tudi Lo Rossa pa zanima, kaj bodo o delu povedali v Picassovi fundaciji, in pravi, da je cilj njegove družine le ugotoviti resnico in da jih služenje denarja ne zanima.