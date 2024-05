Salome razkrila, kakšne cene dosegajo njene slike

V oddaji Kolo sreče na Planetu je srečo in znanje preizkusila umetnica Salome, ki je med drugim povedala, kdaj je odkrila svoj slikarski talent ter kakšno ceno dosegajo njene slike.

Salome v zadnjem času po Sloveniji nastopa s svojo avtorsko gledališko predstavo Iznenada Salome, marsikdo pa verjetno še ne ve, da se umetnica ukvarja tudi s slikanjem.

"Med korono sem odkrila talent. To je slikanje. In hvala bogu, da je bila korona. Zdaj se to čudno sliši, ampak ne bi odkrila tega talenta, če korone ne bi bilo," je povedala Salome, ki že štiri leta riše portrete v tehniki olje na platno.

Razkrila, koliko iztrži s prodajo umetnin

Svoje umetnine tudi prodaja, zato je voditelja Kolesa sreče Klemena Bučana zanimalo, kakšne cene dosegajo. "Zelo različno je. Od 500 evrov in tudi do štiri tisoč evrov na sliko," je povedala Salome, ki je nato razkrila še, da ji denar še kako prav pride, saj ima v načrtu prav posebno prenovo.

"Junija bom malo prenavljala. Pač ne hodim v fitnes, tako da bom vse malo obnovila, zamenjala in tako. Zdaj imam čas. Prej nikoli nisem imela časa, ker sem delala v gostinstvu, v kuhinji. In tam ne moreš biti v sezoni en mesec prost. Zdaj se gledališče malo umirja, tako da se bom malo obnavljala," je v smehu razložila Salome.

