V šovu Poroka na prvi pogled so imeli udeleženci ljubezenskega eksperimenta moški in ženski večer. Moški so med druženjem večinoma govorili o izbrankah, ženske pa o izbrancih. Nekoliko nepričakovano je z izjavo o svojem možu Andreju šokirala Irena.

Tako moški kot ženske v eksperimentu so se razveselili večernega druženja. Na moškem in ženskem večeru so bile na sporedu podobne teme pogovora, predvsem, kakšna so pričakovanja nasprotnega spola v partnerskih zvezah.

Skrivnostna škatlica prekinila sproščeno druženje in pogovor

Sproščeno druženje in pogovor so nato prekinili strokovnjaki s skrivnostno škatlico, v kateri so bila vprašanja za udeležence eksperimenta. Tako je Irena morala razkriti, česa si svojemu možu Andreju še ni upala povedati.

"Jaz mu o svojih stvareh sploh ne mislim nič povedati. Njemu pa si nisem upala povedati, da mi smrdi," je rekla Irena in šokirala vse prisotne. "Meni on dejansko smrdi!" je še enkrat poudarila. "Sploh, ker kadi. Meni to tako smrdi, da je zelo težko biti zraven ter spati in ležati zraven osebe, ti pa to vohaš. To je meni fuj," je še razložila.

Druge neveste so se strinjale, da je takšno stvar težko povedati

Nekatere druge neveste so se strinjale, da je takšno stvar nekomu težko povedati. "Mora biti kar nerodno, da ti partner smrdi. Po mojem mnenju bi mu jaz povedala, daj malo si umij zobe ali karkoli ali se stuširaj. Po mojem ne bi mogla biti tiho," je svoje misli o tem strnila Marjetka.

Irena je na koncu povedala, da je oseba, ki drugih noče prizadeti. "In zaradi tega mu nočem dajati tega slabega občutka. Ker ne glede na vse, je po eni strani je zelo dobra oseba, ampak kot pravi rek, kar dobrega narediš, z ritjo podereš. Tak je pač Andrej," je zaključila Irena.

