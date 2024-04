Takšne izkušnje s trojčkom imajo komentatorji Poroke na prvi pogled #video

V šovu Poroka na prvi pogled na Planetu so udeleženci v tem tednu dobili posebno nalogo s skrivnostno skrinjico. V njej so se skrivala pikantna vprašanja o njihovih preteklih izkušnjah na področju spolnosti. Tudi Irena in Andrej sta med drugim morala odgovoriti na vprašanje, ali sta se v postelji že znašla z več kot enim partnerjem. Ireno, ki je priznala, da nima tovrstnih izkušenj, je nekoliko osupnil Andrej, ki je odkrito povedal, da si je posteljo že delil z dvema dekletoma istočasno.

O isti tematiki so spregovorili tudi v včerajšnji komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled. "Vemo, da so večna želja oziroma fantazija moških dve ženski oziroma takšne ali drugačne kombinacije. Trojček, več njih ... Kako si ti s tem?" je zanimalo voditeljico Špelo Grošelj, ki se je s tem vprašanjem obrnila na Miho Hercoga.

"Videti je lepo, nisem pa še nikoli prakticiral," je povedal komentator Miha Hercog. Foto: Planet TV

"Lepo. Mislim, lepo je videti. Videti je lepo, nisem pa še nikoli prakticiral," je sprva razkril Miha, voditeljica pa ga je nato vprašala, ali sploh ima takšno željo. "Če si s partnerjem, si s partnerjem. Ne delimo. Ker takrat si eden za drugega. To je moje mišljenje. Ne bi pa se branil, recimo, če bi se kdaj zgodilo. Neobvezno," je dodal.

"Če bi šlo za življenje in smrt?" mu je v smehu pri odgovoru želela pomagati Špela.

Foto: Planet TV

"Tako. Bi si rekel: 'Potem naj pa bo, no! Ampak prvič pa zadnjič in nikoli več,'" je Miha Hercog zaključil v smehu.

Enako vprašanje je nato Špela postavila tudi Tanji Kocman, za katero pravi, da je prava"seksovnjakinja", ki se spozna tudi na spolne pripomočke in je glede teh stvari zelo odprta. Foto: Planet TV

"Zelo podobno kot Miha. Odvisno od situacije. Spolnost je nekaj lepega in sprošča različne stvari ter ti odpira tudi malo drugačne širine. V življenju je treba marsikaj poskusiti, kaj ti paše ... V zvezi sem tudi jaz človek, ki zna znotraj dvojine poskrbeti drug za drugega, in to je dovolj. Sicer pa, če si samski in če se vsi strinjajo, zakaj pa ne," se je glasil njen odgovor.

