Je to prvi par, ki je v šovu Poroka na prvi pogled skočil med rjuhe? #video

Kaže, da sta Marjetka in Rudi iz šova Poroka na prvi pogled na Planetu vendarle uspela zakopati bojno sekiro. Ne le to, zdi se, da sta celo naredila naslednji velik korak v njuni zvezi. Več si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Rudi in Marjetka veljata za najtrdnejši par v letošnji sezoni šova Poroka na prvi pogled, toda njun odnos je bil na težki preizkušnji, ko se je Marjetka odločila, da bo v lokalu, ki ga je obiskala v družbi Rudija in dveh drugih nevest iz šova, plesala z drugimi moškimi, pri tem pa je Rudija celo odrinila od sebe. Naslednji dan sta se o tem pogovorila in povišanih tonov med njima ni manjkalo. Rudi je ob tem celo povedal, da svoji ženi ne zaupa več.

Odnos sta uspela zgladiti in celo izboljšati

Vseeno kaže, da sta v zadnjih dneh le uspela zgladiti odnos in celo naredila nov velik korak naprej v zvezi. Ko so ju ustvarjalci oddaje vprašali, ali sta že bila intimna, sta bila pri svojih odgovorih zelo skrivnostna, vseeno pa se zdi, da sta več razkrila, kot skrila.

Po nekaj poskusih izmikanja vprašanju je Marjetka vendarle dejala: "Ja, zakonsko dolžnost je treba opravljati, kajne? Tako pravijo."

Kot kaže, sta Rudi in Marjetka po kratkem stiku v odnosu napravila korak naprej. Foto: Planet TV