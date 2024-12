Voditelj David Urankar po 17. letih dela v medijih, med drugim je vodil oddajo Dobro jutro na RTV Slovenija, prestopa na komercialno televizijo Planet TV. Kot pravi, odločitev ni bila lahka: "A prišel je čas za novo oddajo, nove izzive in vedno sem si želel takšne priložnosti, kot sem jo dobil na Planetu."

David je že kot otrok oboževal kvize, saj se mu zdijo odlična sprostitev, ki pripomore tudi k širjenju razgledanosti. "To bo zame nekaj novega. Res je, da sem vodil različne tipe oddaj, tudi takšne, kjer so se podeljevale nagrade oz. so ekipe tekmovale, a kviza prav zares ne. In ravno tega se neizmerno veselim. Adrenalina, tekmovalcev in gledalcev ter sproščenega vzdušja," je povedal.

Denar je na varnem

Ob njem bo v kvizu tudi obraz Planeta Lara Medved, ki jo poznamo tudi kot partnerko Blaža Švaba. V vsaki oddaji bo bdela nad sto tisoč evri, ki jih bo na oder prinesla v spremstvu varnostnika in za katere se bodo borili tekmovalci. Urankar ne dvomi, da je Lara prava oseba za to.

"Lara je super, prava oseba za to odgovornost. Na prvi videz ne bi rekel, in tudi sam sem bil presenečen, da ima črni pas iz karateja. Denar je torej na varnem," se je pošalil.

Voditeljski par prihajajočega kviza Denar pada Lara Medved in David Urankar. Foto: Planet TV

