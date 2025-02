Danes minevajo tri leta od začetka ruske invazije na Ukrajino. Vojna je zahtevala ogromno število žrtev in povzročila humanitarno krizo. Z menjavo oblasti v ZDA so se okrepila prizadevanja za končanje vojne, zaradi nove retorike ZDA pa Ukrajino skrbi, da bo izvzeta iz pogajanj. Kijev bo danes v znak podpore obiskalo več evropskih voditeljev.

6.30 Tretja obletnica od začetka ruske invazije na Ukrajino

Ruski predsednik Vladimir Putin je 24. februarja 2022 sprožil invazijo na Ukrajino z besedami, da gre posebno vojaško operacijo "za demilitarizacijo in denacifikacijo" zahodne sosede. S tem se je na evropski celini začel najhujši konflikt po drugi svetovni vojni, ki je zahteval na tisoče žrtev tako med civilisti kot vojaki, razselil na milijone ljudi in povzročil obsežno humanitarno krizo.

Do največje spremembe v zadnjem letu sicer ni prišlo na bojišču, temveč na političnem parketu. ZDA so namreč po vrnitvi predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo spremenile politiko in retoriko glede konflikta v Ukrajini.

Trump se je sredi meseca v pogovoru s Putinom dogovoril za začetek mirovnih pogajanj. Ukrajino in evropske zaveznice sedaj skrbi, da bodo pogajanja potekala mimo njih. V zadnjih dneh je Trump tudi ostro kritiziral ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in ga označil za "neizvoljenega diktatorja".

V znak podpore bodo ob današnji obletnici Kijev obiskali številni zahodni voditelji, med drugim predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in večina evropskih komisarjev ter španski premier Pedro Sanchez.

Osebno ali virtualno se jim bodo pridružili še predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola ter voditelji Litve, Latvije, Malte in Kanade, piše spletni medij Politico. Zelenski je medtem v nedeljo omenil, da bo v živo ali prek spleta gostil več kot 20 voditeljev.