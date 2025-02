Rusija je v noči na nedeljo nad Ukrajino izstrelila 267 brezpilotnih letalnikov, kar je po navedbah ukrajinske zračne obrambe rekordno število in največ v eni noči od začetka ruske invazije. Ruski predsednik Vladimir Putin je v danes objavljenem videonagovoru medtem povedal, da ruski vojaki v Ukrajini branijo nacionalne interese. Obljubil je nadaljnjo krepitev ruskih oboroženih sil, ki naj bi prejele več sodobne oborožitve in tehnologije.

Rusija nad Ukrajino pred objavo Putinovega nagovora izstrelila rekordno število brezpilotnikov

Tiskovni predstavnik ukrajinskih zračnih sil Jurij Ignat je 267 brezpilotnih letalnikov, ki so jih v noči na danes opazili na ukrajinskem nebu, označil za "rekordni napad" od začetka ruske invazije, ki se je začela 24. februarja 2022.

Med njimi jih je 138 prestregla zračna obramba, 119 pa se jih je "izgubilo", ne da bi povzročili škodo, je Ignat zapisal v objavi na Facebooku.

Ukrajinska zračna obramba sestreljuje ruske brezpilotne letalnike. Foto: Reuters

Ni sporočil, kaj se je zgodilo s preostalimi desetimi droni. V ločeni izjavi ukrajinskih oboroženih sil na Telegramu pa je navedeno, da je bilo v napadu prizadetih več regij, vključno s prestolnico Kijev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je ruska vojska ponoči prestregla 20 ukrajinskih dronov.

V ruskem zračnem napadu je v soboto zvečer v mestu Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine umrla ena oseba, še pet pa je bilo ranjenih, so danes sporočile regionalne oblasti. Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v današnji izjavi po nočnih napadih sporočil, da je Rusija ta teden nad cilje v Ukrajini izstrelila skoraj 1.150 brezpilotnikov, več kot 1.400 vodenih bomb in 35 raket.

Jutri že tretja obletnica ruske invazije Ukrajine

Kremelj je predsednikov videonagovor objavil ob ruskem dnevu branilcev domovine, bliža pa se tudi tretja obletnica ruske ofenzive v Ukrajini, ki je sprožila najbolj smrtonosen oboroženi spopad v Evropi po drugi svetovni vojni.

"Danes ob tveganju za svoja življenja in s pogumom odločno branijo svojo domovino, nacionalne interese in prihodnost Rusije," je o ruskih vojakih na fronti po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Putin.

"Vsem sodelujočim v posebni vojaški operaciji se zahvaljujem za borbenost in odločenost za zmago," je Putin dejal v soboto. "Danes ob hitrih spremembah v svetu naša strateška usmeritev krepitve in razvoja oboroženih sil ostaja nespremenjena," je dodal. Foto: Reuters

"Še naprej bomo izboljševali bojne zmogljivosti vojske in mornarice, njihovo bojno pripravljenost kot bistven sestavni del varnosti Rusije (in) jamstvo njene sedanje in prihodnje suverenosti," je dodal. Kot je dejal, želijo ruske oborožene sile opremiti z novimi, sodobnimi modeli orožja in opreme.

London napoveduje nove sankcije zoper Rusijo

London bo v ponedeljek medtem po besedah britanskega zunanjega ministra Davida Lammyja objavil nov sveženj sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. "Jutri nameravam objaviti največji sveženj sankcij proti Rusiji od zgodnjih dni vojne, da bi spodkopali njihov vojaški stroj in zmanjšali prihodke, ki podžigajo uničevalni ogenj v Ukrajini," je dejal.

"To je kritičen trenutek v zgodovini Ukrajine, Britanije in celotne Evrope ... Zdaj je čas, da Evropa podvoji svojo podporo Ukrajini," je v današnji izjavi dejal britanski zunanji minister Lammy.

David Lammy je v današnji izjavi tudi ponovil podporo Združenega kraljestva Ukrajini, ki vključuje zavezo, da bo London Kijevu letno zagotovil tri milijarde funtov (3,62 milijarde evrov) vojaške pomoči, ter "pripravljenost zagotoviti enote Združenega kraljestva kot del mirovnih sil, če bo to potrebno". Foto: Guliverimage

"To je tudi čas, da pritisnemo na Putinovo Rusijo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še povedal v današnji izjavi.

London je doslej že uvedel sankcije zoper približno 1.900 oseb in organizacij, povezanih s Putinovo vlado. Nanašajo se na ruski finančni, letalski, vojaški in energetski sektor, vključno z zamrznitvijo sredstev, prepovedjo potovanj in trgovskimi omejitvami.