Predsednik slovenske vlade Robert Golob je gostoval v oddaji Odmevi, kjer je odgovarjal na več vprašanj, a poudarek je vendarle bil na zapletenih odnosih med evropskimi državami in ZDA, ki zahtevajo, da za varnost na stari celini v veliki meri poskrbijo same. Novi ameriški predsednik Donald Trump je že pred časom dejal, da v primeru sklenitve premirja med Ukrajino in Rusijo pričakuje, da bodo evropske države za vzdrževanje miru prispevale svoje vojake. Golob je v oddaji odgovoril na vprašanje, v katerem primeru bi sam podprl napotitev slovenskih vojakov v Ukrajino.