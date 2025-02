"Verjetno me boste vprašali, ali smo sposobni it v Ukrajino. Ne vem. Prezgodaj je govoriti, kakšna misija sploh bo v Ukrajini. Imam pa sam veliko vprašanj. V Ukrajini je 1.500 kilometrov aktivne meje, od tega potekajo spopadi na tisoč kilometrih. Koga bomo torej poslali in v kakšni vlogi? Ali bodo tam le modre baretke, torej opazovalci? Prezgodaj je torej reči, ali smo sposobni ali ne," je danes dejal načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš.

"Vse se vrti okoli kadra," je na začetku današnjega pogovora z novinarji glede aktualnih varnostnih izzivov Slovenije dejal načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš. Ravno pomanjkanje kadrov je že več kot desetletje glavna težava Slovenske vojske. Vendar, tako Glavaš, trendi gredo navzgor.

"V Sloveniji se moramo začeti pogovarjati in moramo se odločiti, kako naprej. Mi smo v zavezništvu. Zato moramo govoriti o nacionalni obrambi skupaj z zavezništvom. Mi smo zavezništvo. In zavezništvo je najcenejša oblika nacionalne obrambe. Mi ne bomo gradili na primer sil za nadzor zračnega prostora. Ko govorim o zavezništvu, ne govorim samo o Natu, temveč tudi o EU in o bilateralnih sporazumih med posameznimi državami," je danes dejal Robert Glavaš. Kako geopolitično dogajanje in vpliv na varnostno politiko vidi Glavaš, si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Prejšnji teden v Vipavi je bilo 200 kandidatov za vstop v Slovensko vojsko. "Verjetno se jih bo sto zaposlilo v vojski," je optimističen Glavaš in doda, da toliko novih kandidatov ni bilo v zadnjih 15 letih. "Je to dovolj? Nikakor ni dovolj. Mi bi potrebovali od 350 do 380 novih zaposlitev vsako leto," poudari Glavaš. Jim pa je po besedah načelnika generalštaba v Slovenski vojski uspelo celoten postopek zaposlitve skupaj z osnovnim urjenjem zmanjšati na 14 tednov.

Konec marca bo Slovenska vojska predstavila poročilo o stanju oboroženih sil predsednici države Nataši Pirc Musar. Foto: STA

Dobra novica je po mnenju Glavaša tudi velik porast rezervistov, ki jih je danes že 1.200. Slovenska vojska v tem trenutku tudi štipendira 600 mladih, ki se izobražujejo v visokih in visokošolskih zavodih. Na fakulteti za strojništvo pa je trenutno 40 kandidatov za vojaške pilote.

Kaj pa vojaška oprema?

Glede nakupa osemkolesnikov patria je Glavaš le dejal, da upa, da se bo nakup realiziral. Je pa napovedal, da bo Slovenska vojska prenovila lahko oborožitev pehote, v letošnjem in prihodnjem letu načrtujejo kupiti deset tisoč pištol in avtomatskih pušk.

Trenutno o tretjem letalu Spartan ne razmišljajo. "Želja je, da ima Slovenska vojska svoj vojaški satelit za interno komunikacijo," je tudi razkril Glavaš. Naročenih je tudi šest novih helikopterjev. "Slovenska vojska veliko vlaga tudi v infrastrukturo, pa ne samo v Ljubljani, temveč tudi v Cerkljah, v Postojni in v Kranju. Jutri se bomo pogovarjali o Vrhniki in o Mariboru. Pojutrišnjem pa še o Novem mestu in drugih lokacijah," poudari Glavaš.