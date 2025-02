Razkrili skupino ruskih agentov, ki pripravljajo napade v Evropi

Zažigalne naprave v letalih, sabotaže, poskusi atentatov: ruska vojaška obveščevalna služba GRU je za svoje tajne operacije v Zahodni Evropi leta 2023 očitno ustanovila neodvisen oddelek, ki združuje pristojnosti različnih tajnih služb. Oddelek za posebne naloge (SSD) naj bi vodil generalmajor in veteran vojn s Čečeni Andrej Averjanov.

Oddelek za posebne naloge (SSD) se nahaja na sedežu vojaške obveščevalne službe GRU na obrobju Moskve v kompleksu steklenih zgradb z vzdevkom Akvarij, piše ameriški medij Wall Street Journal.

Naloge SSD

SSD po ruskih začetnicah naj bi prevzel tudi oddelek domače obveščevalne službe FSB, ki naj bi stala za neuspelim poskusom atentata na nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer v Veliki Britaniji leta 2018.

Po mnenju zahodnih obveščevalnih strokovnjakov ima SSD tri glavne naloge: atentate in sabotaže v tujini, infiltracijo v zahodna podjetja in univerze ter novačenje in usposabljanje agentov v Ukrajini, pa tudi v Rusiji prijaznih državah, kot je Srbija, ali državah v razvoju zunaj Evrope. Po poročilu SSD vzdržuje tudi lastno vadbeno ustanovo za elitne agente.

Na čelu SSD naj bi bil Andrej Averjanov, ki ga iščejo Čehi

Po poročilu naj bi SSD stal za več spektakularnimi akcijami v Evropi, vključno z načrtovanim poskusom atentata na izvršnega direktorja Rheinmetall Armina Pappergerja, podtaknjenimi požari v tovornih letalih DHL v Leipzigu in Birminghamu ter morebitnim podtaknjenim požarom v objektu nemškega proizvajalca orožja Diehl v Berlinu. V zadnjem primeru so preiskavo nedavno prekinili. Državno tožilstvo ne domneva več, da je bil požar namerno podtaknjen.

Videoposnetek o delovanju SSD:

Vodstvo SSD očitno sestavljajo agenti GRU, ki zahodnim obveščevalnim službam niso neznanci: po poročanju Wall Street Journala oddelek vodi generalmajor Andrej Averjanov, nekdanji namestnik vodje GRU. Averjanova, veterana ruskih vojn proti Čečeniji, iščejo na Češkem zaradi napada na skladišče streliva leta 2014, v katerem sta bila ubita dva človeka.

Razvpiti ruski agent Ivan Kasjanenko

Averjanov naj bi sodeloval tudi med rusko invazijo na ukrajinski polotok Krim leta 2014. Za njegova prizadevanja mu je ruski predsednik Vladimir Putin podelil naziv heroj Rusije, ki je najvišje odlikovanje ruske države. Tudi Averjanov namestnik na čelu SSD velja za razvpitega agenta Moskve.

Generalpodpolkovnik Ivan Kasjanenko naj bi koordiniral poskus atentata na Skripalova leta 2018. Po smrti ustanovitelja Wagnerja Jevgenija Prigožina avgusta 2023 naj bi Kasjanenko prevzel tudi operacije plačancev v afriških državah.

Sankcije EU proti SSD?

Kasjanenko, ki je bil leta 1975 rojen v Kazahstanu, velja tudi za pomembnega veznega častnika med Moskvo in Teheranom. Iran svoji zaveznici Rusiji dobavlja velike količine brezpilotnih letalnikov kamikaz in raket, v zameno pa Moskva dobavlja vojaško znanje in tehnologijo. Perzijsko govoreči Kasjanenko ima očitno vodilno vlogo pri organizaciji prestopa.

SSD naj bi bil tudi v ozadju načrtovanega poskusa atentata na izvršnega direktorja nemškega orožarskega koncerna Rheinmetall Armina Pappergerja. Foto: Guliverimage

EU in ZDA so SSD očitno šele pred kratkim zaznale kot grožnjo. Po poročanju Wall Street Journala je EU decembra uvedla sankcije proti neimenovani enoti GRU zaradi organiziranja državnih udarov, atentatov, bombnih napadov in kibernetskih napadov v Evropi in drugod.

Upad napadov SSD zaradi Trumpa?

Ameriška vlada je decembra ponudila deset milijonov ameriških dolarjev (9,6 milijona evrov) nagrade za informacije o agentih SSD, ki naj bi bili odgovorni za kibernetske napade v Ukrajini.

Sovražne dejavnosti SSD so vrhunec dosegle poleti 2024. Od takrat število napadov oddelka upada. Po mnenju zahodnih obveščevalnih strokovnjakov bi lahko bila ena od mogočih razlag ta, da želi Moskva ustvariti diplomatski prostor za pogajanja z novo ameriško administracijo pod vodstvom Donalda Trumpa. Z vidika Kremlja bi lahko bili redni napadi ovira.

Je Nemčija glavna tarča SSD?

SSD vedno znova udarja predvsem v Nemčiji. Rusija očitno vidi Nemčijo kot najšibkejši člen Nata zaradi njene prejšnje odvisnosti od ruskega plina, ranljivosti Nemcev za jedrske grožnje iz Kremlja in razširjene naklonjenosti do Moskve med deli nemških politikov in prebivalstva.