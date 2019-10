V ZDA obsojena ruska agentka se je vrnila v Rusijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusinja Marija Butina, ki je bila po priznanju v ZDA, da je tam delala kot ruska agentka, obsojena na 18 mesecev zaporne kazni, se je danes vrnila v Moskvo. Na letališču so jo pričakali številni novinarji in njen oče. Rusija sicer obtožuje ZDA, da so iz Butinove izsilile priznanje.