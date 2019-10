ZDA: zvezna sodnica pravosodnemu ministrstvu naložila predajo dokumentov kongresnim demokratom

Demokrati so od ministrstva zahtevali celotno in necenzurirano preiskovalno poročilo posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki je namignil, da bi bil lahko Donald Trump kriv oviranja pravosodja. Prav tako so zahtevali vso dokumentacijo Muellerjeve velike porote, ki je vodila preiskavo, zasliševala priče in potrjevala naloge. Ameriški pravosodni minister William Barr je namreč objavil le del Muellerjevega poročila. Pravosodno ministrstvo je obe zahtevi demokratov gladko zavrnilo in demokrati so vložili tožbo.

Sodnica zavrnila argumente odvetnikov

Sodnica je zavrnila argumente odvetnikov pravosodnega ministrstva, da demokratski preiskovalci niso upravičeni do dokumentov, da imajo že dovolj dokumentov, ki so javno dostopni, in da preiskave pred ustavno obtožbo niso legitimne, ker kongres ni glasoval o uvedbi postopka ustavne obtožbe.

Foto: Getty Images Sodnica je odvetnike pravosodnega ministrstva podučila, da je sprožitev postopka ustavne obtožbe po ustavi v pristojnosti predstavniškega doma, ministrstvo pa nima pravice ocenjevati, kaj kongres potrebuje in kaj ne. Trumpovo pravosodno ministrstvo se bo na odločitev sodnice verjetno pritožilo.

Vodja senatne večine, republikanec Mitch McConnell je dejal, da sodničina sodba z ničimer ne spodkopava njihovega argumenta proti ustavni obtožbi. Menda nikoli niso rekli, da gre za neustaven postopek, ampak so samo rekli, da ni pošten.

Republikanec Lindsey Graham je predlagal resolucijo senata, ki bi postopek uradno označila kot nepošten. Uvodoma je predlagal ostrejše besedilo z obtožbo o nelegitimnosti, vendar ni uspel najti dovolj republikancev. Blažja resolucija ima sedaj 50 podpornikov in bo sprejeta, ko bo sprejeta, vendar ne bo imela pravnih posledic.

Odbori ameriškega kongresa za zunanje zadeve, vladni nadzor in obveščevalne zadeve, ki vodijo preiskave pred ustavno obtožbo, so v petek izdali naloge za zaslišanje sodelavca državnega sekretarja ZDA Ulrichu Brechbuhlu, vršilca dolžnosti urada za proračun Bele hiše Russellu Voughtu ter pomočnika direktorja za programe nacionalne varnosti Michaelu Duffeyju.

Za vse velja Trumpova prepoved udeležbe na zaslišanjih in se bodo morali samo odločiti, ali bodo tvegali kazen ali upoštevali Trumpovo prepoved. Brechbuhla nameravajo spraševati glede telefonskega pogovora med Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim 25. julija, kjer je Trump Ukrajinca prepričeval, naj uvede preiskavo proti sinu Josepha Bidna. Vought in Duffey bosta odgovarjala na vprašanja glede zadrževanja pomoči Ukrajini, ki je šlo od Trumpa prek urada za proračun.