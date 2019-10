Uslužbenka Pentagona potrdila Trumpovo izsiljevanje Ukrajine

Laura Cooper je pričala za zaprtimi vrati pred kongresnimi preiskovalci, ki sestavljajo obtožnico proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Zaslišanje se je začelo z zamudo, saj je nekaj republikanskih kongresnikov vdrlo v zavarovano dvorano in demonstriralo proti preiskavi pred ustavno obtožbo Trumpa. Kasneje so se republikanci pomirili, Cooperjeva pa je opravila zaslišanje, na katerega je prišla kljub prepovedi šefov v Pentagonu.

Pričala kljub prepovedi svojih šefov

New York Times poroča, da je njen odvetnik prejel pismo z vrha obrambnega ministrstva ZDA, da preiskava ni poštena in naj ne hodi v kongres. Trump je preiskavo označil za nelegitimno, lov na čarovnice in linčanje, ob tem pa pozval republikance, naj bodo odločni pri njegovi obrambi. Republikance, ki ga ne podpirajo, je medtem označil za "človeške izmečke". To v največji meri za zdaj leti na senatorja Mitta Romneyja, ki si je upal izpostaviti in javno povedati, da je Trump prekršil zakon.

Republikanski senator Mitt Romney je eden od redkih republikancev, ki si upajo javno povedati, da je Trump kršil zakon. Foto: Reuters

Preiskava se je začela po prijavi žvižgača, da je Trump v telefonskem pogovoru 25. julija pritiskal na predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega, naj uvede preiskavo sina predsedniškega kandidata demokratov Joeja Bidna in preiskavo teorije zarote o ukrajinskem vpletanju v ameriške volitve 2016. S preiskavo je Trump pogojeval izplačilo pomoči Ukrajini in srečanje z Zelenskim.

To je v veliki meri potrdila objava prepisa telefonskega pogovora, ki jo je odobril Trump, kasneje pa tudi priče na kongresnih zaslišanjih. V začetku tedna je izsiljevanje Zelenskega potrdil vršilec dolžnosti veleposlanika ZDA v Ukrajini Bill Taylor, zdaj pa naj bi ga še Cooperjeva.

Republikanci zahtevajo uradno glasovanje o ustavni obtožbi

Senatni republikanci so na pobudo Lindseyja Grahama iz Južne Karoline sestavili resolucijo, ki poziva demokrate v predstavniškem domu, naj pred nadaljevanjem preiskave najprej uradno glasujejo o postopku ustavne obtožbe in priče zaslišujejo javno. Vendar pa demokrati v predstavniškem domu delajo v skladu s pravili, ki jih je leta 2015, potrdila republikanska večina, na kar je opozoril tudi komentator televizije Fox News sodnik Andrew Napolitano.

Republikanci trdijo, da ni pošteno, ker se Trump ne more soočiti s pričami proti njemu, vendar bo imel po besedah poznavalcev za to še dovolj časa in priložnosti. Republikanci so na primer leta 1998 sprožili ustavno obtožbo proti Billu Clintonu na podlagi gradiva, ki so ga dobili od posebnega tožilca Kena Starra. Ta je postopke vodil v tajnosti. Demokrati nameravajo postopke za javnost odpreti sredi novembra, nato bo na vrsti glasovanje o ustavni obtožbi.

Demokrati za zdaj nimajo zadostne podpore za odstavitev Trumpa

Ko bodo točke obtožnice potrjene z večino demokratskih glasov, se bo postopek preselil v senat, kjer bo sledilo javno sojenje, na katerem bo lahko obtoženec Trump poklical svoje priče in se soočil z drugimi. Republikancev je v stočlanskem senatu 53, za odstavitev Trumpa pa je potrebna dvotretjinska večina, kar pomeni, da bi morali demokrati dobiti 20 prestopnikov. To se sicer trenutno ne zdi mogoče.