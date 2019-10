Republikanci prekinili zaslišanje v zvezi z ustavno obtožbo Trumpa

"Republikanski kolegi nočejo zaslišanj, ker so preplašeni zaradi tega, kar je diplomat Bill Taylor povedal v torek. Vedo, da bo prišlo na dan še več dejstev, ki v celoti obremenjujejo predsednika ZDA," je med drugim dejal demokratski kongresnik iz Kalifornije Ted Lieu.

Republikanski kongresniki vdrli na zaslišanje uradnice Pentagona

Vršilec dolžnosti ameriškega veleposlanika v Ukrajini Bill Taylor je v torek osupnil kongresnike, ko je potrdil vse obtožbe, da je Trump pogojeval srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in vojaško pomoč Ukrajini z javno najavo preiskave, ki bi očrnila demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna.

Trumpu očitajo, da je pogojeval srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim (na fotografiji) in pomoč Ukrajini z najavo preiskave, ki bi očrnila demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna. Foto: Reuters

Odbor za obveščevalne dejavnosti je v sredo želel za zaprtimi vrati v posebni zavarovani sobi zaslišati uradnico Pentagona Lauro Cooper, ki je pristojna za Ukrajino, vendar je pridrvela skupina najodločnejših Trumpovih podpornikov v predstavniškem domu, se zrinila mimo kongresne policije in vstopila v dvorano s prenosnimi telefoni, zaradi česar so jih demokrati prijavili kongresni policiji.

Kongresni pravilnik namreč prepoveduje telefone v tej posebni sobi, poleg tega pa kongresniki, ki niso člani odbora za obveščevalne zadeve ali dveh drugih odborov, ki vodijo preiskave pred ustavno obtožbo, niso upravičeni do prisotnosti na zaslišanjih. Republikanci so nekaj časa vzklikali, da jim je dovolj skrivnosti in skandirali gesla v podporo Trumpu, a so čez čas odšli. Zaslišanje se je začelo s peturno zamudo.

Trump trdi, da lahko dela, kar hoče, dokler je predsednik

Ameriški komentatorji, ki niso povsem na strani Trumpa, ugotavljajo, da se republikanci proti dejstvom ne morejo boriti ter zato poskušajo s tovrstnimi izpadi in pritoževanjem nad procesom ustaviti preiskave. Moti jih, da zaslišanja potekajo za zaprtimi vrat in da pred njimi ni bilo glasovanja o začetku postopka ustavne obtožbe. Dejstva, da je Trump pritiskal na tujo državo, da mu pomaga pri volitvah, kar so potrdile že številne priče, pa ne morejo zanikati oziroma se za to niti ne trudijo.

Trump trdi, da lahko dela, kar hoče, dokler je predsednik. Foto: Reuters

Demokrati na drugi strani zagotavljajo, da bodo vsa zaslišanja in vse podrobnosti javnosti predstavljeni v celoti, ko se bo preiskava končala, in da bodo vsi detajli znani pred glasovanjem o uvedbi postopka ustavne obtožbe. Trumpov argument, da lahko dela, kar hoče, dokler je predsednik ZDA, trenutno preverjajo zvezni prizivni sodniki New Yorka v tožbi tožilstva z Manhattna, ki želi dostop do Trumpovih davčnih napovedi. Sodnik prve stopnje je argument o predsedniški popolni imuniteti že zavrnil, o tem zdaj odločajo prizivni sodniki, na koncu bo odločalo vrhovno sodišče.

Trumpov odvetnik William Consovoy je prisotnim v dvorani dejal, da ima predsednik popolno imuniteto pred vsakim pregonom za vsa kazniva dejanja, dokler je na položaju. Dejal je, da lahko Trump nekoga ustreli sredi belega dne pred pričami in ga ne morejo preganjati, dokler je na položaju. Sodnik prve stopnje je ta argument že zavrnil kot absurden, zdaj pa se čaka na mnenje prizivnih sodnikov.

Predsednik izgublja javno podporo

Podobno obrambo poskušata uporabiti tudi dva ukrajinska sodelavca Trumpovega odvetnika Rudyja Giulianija, ki sta se v sredo na zveznem sodišču v New Yorku izrekla za nedolžna glede obtožbe, da sta kršila zakon z nakazilom denarja za Trumpovo volilno kampanjo, česar kot tujca ne bi smela. Lev Parnas se želi sklicevati na izvršni privilegij in trdi, da ga ne morejo preganjati, ker je delal z Giulianijem, ta pa dela za Trumpa.

Zaradi omenjenih očitkov in zaradi umika ameriške vojske iz Sirije Trump izgublja javno podporo, hkrati pa raste podpora ustavni obtožbi. Anketa Quinnipiac kaže, da Trumpovo delo podpira 38 odstotkov Američanov, ne podpira pa ga 58 odstotkov. Podpora ustavni obtožbi je od preteklega tedna v tej anketi narasla z 51 na 55 odstotkov, nasprotovanje pa je usahnilo s 45 na 43 odstotkov.

Republikanci so večinoma proti ustavni obtožbi (88 odstotkov proti in deset za), demokrati so večinoma za (93 odstotkov proti sedem), glavni pa so neodvisni volivci, pri katerih je podpora ustavni obtožbi od preteklega tedna narasla s 50 na 58 odstotkov. Podoben trend je moč zaslediti tudi v drugih anketah.