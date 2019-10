Vodja Trumpovega kabineta priznal izsiljevanje Ukrajine

Vršilec dolžnosti vodje kabineta predsednika ZDA Mick Mulvaney je namreč prostodušno in skrajno nepremišljeno priznal bistvo problema, zaradi katerega so demokrati v kongresu uvedli preiskavo pred ustavno obtožbo za odstavitev predsednika Trumpa. Priznal je, da je šlo za "quid pro quo" oziroma nekaj za nekaj, kar Trump poskuša zanikati vse od izbruha afere s pritiskom na Ukrajino konec septembra.

Mulvaney je dejal, da je Trump želel, da Ukrajina preišče zavrženo teorijo zarote o vpletanju v ameriške volitve leta 2016. Ta teorija pravi, da so v računalnike demokratov vdrli Ukrajinci, in ne Rusi, strežnik pa je izginil v Ukrajino, da se skrijejo dokazi.

Trump je to namigoval ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v telefonskem pogovoru 25. julija. Ukrajincu ni bilo jasno, o čem govori, Trump pa mu je naročil, naj se sreča z njegovim odvetnikom Rudyjem Giulianijem, ki mu bo vse pojasnil.

Ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v telefonskem pogovoru z Donaldom Trumpom ni bilo jasno, o čem govori. Foto: Reuters "Mi je kdaj omenil korupcijo, povezano s strežnikom Nacionalnega odbora demokratske stranke? Absolutno. Nobenega dvoma ni o tem. Ampak zato smo zadržali denar," je povedal Mulvaney in sprožil plaz dodatnih vprašanj, na katera je odgovoril, da je politični vpliv v zunanji politiki nekaj normalnega. Ni pa priznal, da so pomoč zadržali, dokler Ukrajina ne preišče sina demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna.

Mulvaney krivil medije, da so si napačno razlagali njegove izjave

Kmalu po uvodnem šoku so se republikanci distancirali od Mulvaneyjeve izjave skupaj s Trumpovimi odvetniki. Mulvaney je po tem poskušal pojasniti, da omenjenega ni rekel. Krivil je medije, ki da so si napačno razlagali njegove izjave in da vodijo pristranski lov na čarovnice proti Trumpu. V pisni izjavi je pojasnil, da ni bilo nobenega "quid pro quo" glede vojaške pomoči Ukrajini in kakršnekoli preiskave v povezavi z ameriškimi volitvami leta 2016.

Trumpov odvetnik Jay Sekulow je pred tem sporočil, da odvetniki Trumpa niso bili vpleteni v Mulvaneyjevo izjavo. Pravosodno ministrstvo je sporočilo, da ne ve nič o tem, da bi bila pomoč zadržana pod pogojem sodelovanja s preiskavo. Republikanski kongresniki pa so se držali za glave in anonimno menili, da je bila izjava nekaj povsem nerazumljivega in se sprašujejo, ali je prišlo spet do kakšne nove taktike obrambe pred ustavno obtožbo.

"Predsednik je dejanja priznal. Mulvaney se je sedaj pod to priznanje podpisal še sam," je menil demokratski kongresnik iz Kalifornije Eric Swalwell.

Ameriški veleposlanik pri EU pričal kljub Trumpovi prepovedi

Preiskava pred ustavno obtožbo se je v četrtek nadaljevala z zaslišanjem veleposlanika pri EU Gordona Sondlanda, ki je pričal kljub Trumpovi prepovedi in med drugim dejal, da je nasprotoval dejavnostim Giulianija v Ukrajini. Vendar se je moral odločiti, ali nadaljuje pomembno delo z zavezniško državo ali zapusti položaj.

V četrtek je znova napovedal odstop minister za energijo ZDA Rick Perry, ki ga bodo demokrati prav tako poskušali zaslišati v okviru preiskave. Njegov nameravani odstop je potrdil tudi Trump in dejal, da že ima zamenjavo. Perry je odstop napovedoval že v začetku meseca, nato pa novice o tem zanikal.

Demokrati so Perryju dali rok do danes za izročitev dokumentov o komunikacijah z Giulianijem in drugimi glede Ukrajine. Ministri so doslej zavračali sodelovanje s kongresno preiskavo in tudi Perry verjetno ne bo ravnal drugače. Perry je javno že povedal, da ni vedel ničesar o kakem pogojevanju pomoči s preiskavo v Trumpovo korist.