Prepis telefonskega pogovora kaže, da je Trump Zelenskega prosil za uslugo

"Veliko se govori o Bidnovem sinu, da je Biden ustavil pregon številnih ljudi, ki so hoteli kaj izvedeti," je med drugim dejal Trump. Foto: Reuters

Bela hiša je danes objavila prepis telefonskega pogovora med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki dokazuje, da je Trump Zelenskega prosil za uslugo glede preiskave sina demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna.

Pogovor med voditeljema držav je bil poln hvale Trumpa na račun Zelenskega in obratno, pri čemer Ukrajinec ni pozabil poudariti, da je Trump njegov velik vzornik ter da je med zadnjim obiskom v New Yorku stanoval v Trumpovi stolpnici. Trump je v pogovoru Zelenskemu čestital za zmago na volitvah in nato kritiziral evropske države na čelu z Nemčijo, da ne storijo dovolj za pomoč Ukrajini. Zelenski se je s tem strinjal.

Strinjal se je tudi s ponavljanjem Trumpove trditve, da so bile ZDA "zelo, zelo dobre do Ukrajine", nakar je predsednik ZDA v pogovoru še napadel nekdanjega posebnega tožilca za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016, nato pa predsednika Ukrajine prosil za uslugo.

Prosil ga je, če lahko posluša njegovega odvetnika Rudyja Giulianija in pravosodnega ministra ZDA Boba Barra, ki mu bosta razložila, za kaj gre. "Veliko se govori o Bidnovem sinu, da je Biden ustavil pregon številnih ljudi, ki so hoteli kaj izvedeti," je med drugim dejal Trump.