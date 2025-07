Novi Citroën ë-C3 Aircross je oblikovan z mislijo na sodobne družine, ki iščejo več: več prostora, več udobja in več svobode, ne glede na to, ali gre za šolski prevoz, vikend izlet ali čisto običajen ponedeljek. Združuje svež in robusten videz z maksimalno uporabnostjo ter vstopa v novo dobo popolnoma električne mobilnosti, ki jo naredi dostopno prav vsakemu. Z maksimalnim dosegom do 300 kilometrov (WLTP), hitrim polnjenjem in ceno pod 20 tisoč evrov* je ë-C3 Aircross eden najbolj racionalnih električnih SUV-jev ta hip. Ni le sredstvo za prevoz od točke A do B, temveč del vašega vsakdana. Avto, ki vas razume, tudi ko ne gre vse po načrtih in pri katerem veste: "Mi to zmoremo." Pridobite ponudbo. Odpeljite ga na testno vožnjo. *z upoštevano eko subvencijo

Foto: Liam Toni Šironjič

Kako se novi električni Citroën ë‑C3 Aircross obnese v resničnem življenju?

Z novim Citroënom ë‑C3 Aircrossom se je naša družina podala v dan, ki je združil različne obraze sodobnega družinskega vsakdana. Od doma so se odpeljali v mesto po hitrih opravkih, dan pa zaključili v poponoma drugačnem stilu in ambientu: z umikom v naravo, kjer se asfalt zamenja s travniki, betonske fasade z lesenimi hišicami in mestni hrup z otroškim smehom in rezgetanjem konj. Cilj izleta je bila Kavbojska dežela pri Višnji Gori, edinstven tematski park, kjer se slovenska pokrajina preobleče v duh divjega zahoda. Popolno za družinski oddih in hkrati idealno prizorišče, da preizkusimo, kako se električni SUV obnese tudi zunaj urbanih meja.

Takrat, ko moraš hitro razpakirati prtljago, doseči vse stvari v prtljažniku ali mirno parkirati na makadamski površini, postane jasno, kaj pomeni, da je avtomobil resnično narejen za življenje.

Pripravljen na vse, kar prinese dan

Če bi morali Citroën ë‑C3 Aircross opisati z eno besedo, bi bila to prav gotovo: prilagodljiv. Ustvarjen je za dneve, ko načrti obstajajo na papirju, narekuje pa jih življenje. Ko en trenutek peljete otroke na trening, v naslednjem pa že pakirate kolesa ali piknik torbo za pobeg iz mesta.

Ko se drugi ustavijo pri petih sedežih, jih Citroën ponudi sedem. Že petsedežna različica preseneti s prostornostjo, posebej v drugi vrsti, kjer imajo otroci (in njihovi nahrbtniki, igrače in sendviči) več kot dovolj prostora za vse svoje zgodbe. Če pa se odločite za sedemsedežno različico (na voljo pri bencinski ali hibridni izvedbi), dodate še dva zložljiva sedeža in z njimi možnost, da se na naslednjo pustolovščino odpravijo še prijatelji ali babica in dedek.

Foto: Liam Toni Šironjič

Prtljažnik z osnovnimi 460 litri je več kot zgleden za segment, a prava prednost se pokaže, ko sedeže podrete. S hitro zložljivo drugo vrsto se volumen poveča do 1.600 litrov, s čimer postane ë‑C3 Aircross idealen partner tudi za večje kose opreme – voziček, kolesa, piknik mizico ali celoten komplet za vikend kampiranje. Njegovo dvonivojsko dno pa omogoča prilagodljivo organizacijo prostora, da vedno točno veste, kje so gumijasti škornji, dodatne odeje ali žoga, ki mora biti vedno pri roki.

Tišina, ki osvobaja, elektrika, ki premika

Električna vožnja ni le nova oblika mobilnosti, je nova oblika miru. Ko se usedete v ë‑C3 Aircrossa, se svet zunaj počasi umiri. Ni več ropota motorja, ni tresljajev menjalnika, samo tišina, ki jo prekinjajo otroški pogovori, vaša najljubša glasba in morda ptičje petje ob odprtem oknu.

Z močjo 113 KM (83 kW) in baterijo 44 kWh vas ë‑C3 Aircross brez stresa odpelje do naslednje dogodivščine. Njegov maksimalni doseg do 300 kilometrov (WLTP) je več kot dovolj za šolske poti, službene opravke in večerni pobeg iz mesta. Pa tudi zato, da se odločite podaljšati vikend in zavijete še malo dlje.

Foto: Liam Toni Šironjič

Ko pride čas za polnjenje, je postanek kratek in preprost: na 100 kW hitri polnilnici boste baterijo iz 20 na 80 odstotkov napolnili v manj kot pol ure. To pomeni, da lahko postanek za kavo postane dovolj dolg, da vas pripelje do naslednjega cilja ali celo domov. Vgrajeni sistem za načrtovanje poti vas sproti vodi do najbližje postaje, kjer napolnite baterijo. Doma pa lahko vozilo napolnite prek hišne polnilnice.

Udobje, ki ga začutite v vsakem kilometru

Vsakdo, ki preživi veliko časa v avtu – s šolskimi torbami, športno opremo, polnim prtljažnikom nakupovalnih vrečk in utrujenimi malčki – ve, kako zelo štejejo detajli. Novi Citroën ë-C3 Aircross ni le prostoren, temveč tudi pametno zasnovan z mislijo na vsakdan družin, ki so vedno v gibanju.

Ko drugi omejijo udobje, vas Citroën nadgradi z najboljšim: z vzmetenjem in sedeži Advanced Comfort®, ki prinašajo tisto mehkobo in oporo, ki ju cenite po dolgem dnevu ali na dolgi poti. Tudi ko cesta postane luknjasta ali ovinkasta, bo Citroënovo napredno vzmetenje poskrbelo za občutek, kot da avto lebdi ne glede na teren.

Foto: Liam Toni Šironjič

Kabina deluje zračno in prijetno, z veliko naravne svetlobe, ergonomskim razporedom kontrol in številnimi odlagalnimi površinami. Tudi potniki na zadnjih sedežih niso pozabljeni – na voljo so jim dodatni USB-priključki in zatemnjena stekla, ki v vročih dneh poskrbijo za prijetnejše vzdušje.

Tehnologija je preprosta in intuitivna: zaslon na dotik 25,4 centimetra, brezžično zrcaljenje telefona, prostor za brezžično polnjenje ter pametne funkcije, ki olajšajo vsakodnevno rabo – od električne parkirne zavore do samodejnega zlaganja ogledal.

Foto: Liam Toni Šironjič

Udobje v ë-C3 Aircrossu ni luksuz – je standard. In ko se po napornem dnevu vsi zapeljete domov, v pravi tišini električne vožnje, veste, da je to avto, ki vas zna resnično slišati.

Vedno v varnih rokah – za brezskrbno vožnjo vseh članov družine

Ko se na pot odpravite z otroki, prtljago in glavo, polno misli, je zadnje, kar si želite, skrb zaradi varnosti. Novi Citroën ë-C3 Aircross misli namesto vas – z naborom naprednih varnostnih sistemov, ki so že v osnovi del opreme in poskrbijo, da ostanete zbrani in zaščiteni.

Foto: Liam Toni Šironjič

Sistem za samodejno zaviranje v sili, prepoznavanje prometnih znakov, opozorilo na nenamerno menjavo voznega pasu in zaznava utrujenosti voznika – vse to je vključeno že v različico YOU. Vozilo vas ne le opozori, ampak v kritičnih trenutkih tudi samodejno ukrepa.

Dopolnjujejo jih sistemi, ki varnost povzdignejo še višje: tempomat z omejevalnikom hitrosti, zanesljiva asistenca stabilnosti in oprijema ter zračne blazine, ki obdajajo celotno kabino.

Posebna pozornost je namenjena najmlajšim potnikom – dva ISOFIX priključka na zadnji klopi omogočata hitro in varno pritrditev otroških sedežev. In ko se tišina električne vožnje združi z varnostjo, se pogosto zgodi, da najmlajši potniki zadremajo, preden zavijete na avtocesto.