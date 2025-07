Ste prejeli poziv? Masovni vpoklici, znani so podatki za Slovenijo. #foto

Prejšnji mesec je v Franciji prišlo do tragične nesreče, v kateri je zaradi nepravilno sprožene zračne blazine umrla voznica, to pa je sprožilo masovne vpoklice več avtomobilskih znamk.

Več avtomobilskih znamk, ki uporabljajo zračne blazine japonskega proizvajalca Takata, je sprožilo večje vpoklice. Ti so odmevnost dobili predvsem po priporočilu Stellantisa, naj lastniki določenih avtomobilov teh do servisnega popravila ne uporabljajo. Taka priporočila so pri vpoklicih redka.

Do konca junija v Sloveniji zamenjali že 2.500 zračnih blazin

Stellantis sporoča, da je kot tudi druge znamke (omenjajo Volkswagen, Nissan, BMW, Toyota, Opel), tudi Citroën leta 2024 začel izvedbo vpoklicev za okrog 441 tisoč vozil, predvsem modelov citroën C3, C4, DS3, DS5.

Po podatkih skupine Stellantis je na slovenski odgovornosti skupaj dobrih devet tisoč takih vozil.

“Trenutno je lansirana akcija vpoklica, treba je izvesti menjavo zračne blazine. Gre pa za različne stopnje nujnosti glede na dozdajšnje primere nepravilnega delovanja,” sporočajo iz Emil Frey Slovenija.

Njihovi serviserji so do konca junija opravili menjavo na že več kot 2.500 vozilih. Po zadnji oceni se trenutno na naših cestah vozi štiri tisoč vozil s kakšno neopravljeno akcijo vpoklica.

Vpoklic tudi pri slovenskem Volkswagnu

Vpoklic imajo tudi pri Volkswagnu. Trenutna pozivna akcija, ki vključuje določene novejše modele, je bila sprožena na podlagi internih testiranj, kjer je bilo ugotovljeno, da lahko v določenih primerih pride do potencialno nepravilnega delovanja sovoznikove zračne blazine. To lahko predstavlja nevarnost za potnika. Do zdaj sicer ni bilo zabeleženih nobenih primerov poškodb, vendar je bila zaradi ocene možne nevarnosti sprožena preventivna akcija.

"V Sloveniji je v to akcijo trenutno vključenih 28 vozil. Lastniki so bili o tem že obveščeni in pozvani, naj se čim prej obrnejo na pooblaščenega serviserja, kjer bo izveden ustrezen ukrep. Do izvedbe servisa velja priporočilo, da se sovoznikova zračna blazina deaktivira, sovoznikov sedež pa ne uporablja,” obveščajo iz družbe Porsche Slovenija, ki v Sloveniji vodi prodajo znamke Volkswagen.