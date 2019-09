Trump grozi, da bo zaprte borce IS izpustil na evropskih mejah

Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil, da bo pri evropskih mejah izpustil zaprte borce skrajne skupine Islamska država, če evropske države ne sprejmejo nazaj svojih državljanov, ki so jih ZDA zaprle v taboriščih za teroristične osumljence. Poudaril je, da so ZDA naredile Evropi izjemno uslugo.

Trump je v ovalni pisarni Bele hiše novinarjem dejal, "jaz sem porazil kalifat" ter da imajo zdaj ZDA na tisoče vojnih ujetnikov, borcev skupine Islamska država. Dodal je, da so ZDA sporočile evropskim državam, iz katerih so borci prišli, naj jih sprejmejo in da jim lahko potem sodijo ali naredijo z njimi, karkoli želijo. "Do zdaj so to zavračale," je zatrdil Trump in izpostavil Nemčijo in Francijo.

Zatrdil je tudi, da ZDA ne bodo imele "na tisoče in tisoče ljudi, ki so jih ujele, nameščenih v taborišču Guantanamo naslednjih 50 let in pri tem zapravile na milijarde in milijarde dolarjev".

Podobno grožnjo že izrekel

Trump je podobno grožnjo izrekel pred približno mesecem, ko se je prav tako pritoževal zaradi odpora evropskih držav, da sprejmejo svoje državljane, ki so jih zaprli.

Več tisoč borcev Islamske države, vključno s številnimi Evropejci, je trenutno zaprtih v taboriščih v Siriji.