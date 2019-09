Trump naj bi Ukrajini ponujal denar in orožje v zameno za preiskavo sina Josepha Bidna

Washington Post je poročal, da so ameriški obveščevalci prijavili predsednika ZDA, ker je poleti v pogovoru s tujim voditeljem nekaj obljubil. Generalni inšpektor obveščevalne skupnosti Michael Atkinson je prijavo ocenil kot kredibilno in jo posredoval vršilcu dolžnosti direktorja obveščevalnih dejavnosti ZDA, naj jo posreduje pristojnim kongresnim odborom. Joseph Maguire je to zavrnil in še vedno zavrača z utemeljitvijo, da mu je to prepovedala višja avtoriteta.

Vsebina pogovora še ni znana

Do zdaj ni bilo znano, s katerim voditeljem se je Donald Trump pogovarjal in kaj mu je domnevno obljubil. Po ovinkih prek dobro obveščenih neimenovanih virov zdaj prihaja na dan, da je šlo za pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ameriški predsednik naj bi mu obljubljal finančno in drugo pomoč v zameno za uvedbo preiskave poslov Bidnovega sina Hunterja v Ukrajini.

Foto: Reuters Giuliani je v četrtek zvečer na televiziji CNN priznal, da je poskušal prepričati Ukrajino, kamor ga je poslal Trump, da uvede korupcijsko preiskavo, kar naj bi bilo povsem v skladu z zakoni in pravili. Televizija CNN poroča, da je Trump z Zelenskim govoril 25. julija, Giuliani pa ga je srečal nekaj dni kasneje.

Obveščevalni žvižgači so potem 12. avgusta obljubo prijavili generalnemu inšpektorju - Ukrajina je vpletanje zavrnila, Trump pa je konec avgusta blokiral pomoč Ukrajini. Blokado je sicer umaknil 12. septembra, ko so trije odbori v predstavniškem domu kongresa sprožili preiskavo Giulianijevih obiskov Ukrajine.

Trump vztraja, da gre za še eno izmišljeno zgodbo lažnivih medijev, kongresni demokrati pa menijo, da imajo zdaj res nekaj trdnega za impeachment, ki ga seveda ne bo, dokler je jasno, da Trump ne bo izgubil podpore republikanske večine v senatu.