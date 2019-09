Šarec prvič iz oči v oči z Donaldom in Melanio Trump

Premier Marjan Šarec se bo ob robu zasedanja 74. Generalne skupščine Združenih narodov (ZN), ki se je v torek začelo v New Yorku, med drugim udeležil sprejema, ki ga za vodje delegacij vseh držav že tradicionalno pripravlja ameriški predsedniški par. Omenjeni dogodek bo za Šarca priložnost za stisk rok ter izmenjavo vljudnostnih besed z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ameriško prvo damo slovenskih korenin Melanio Trump.

Sprejem ameriškega predsedniškega para je tradicionalni dogodek, ki ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN poteka vsako leto. Tudi letos sprejem gostita ameriški predsednik Donald Trump in njegova žena Melania Trump, na dogodek sta, kot je v navadi, povabila vodje delegacij vseh držav, tudi slovenskega premierja Marjana Šarca.

Vabilo Trumpovima, naj obiščeta Slovenijo, še vedno velja

Šarec bo sprejem tako lahko izkoristil za stisk rok ter kratek vljudnostni klepet s Trumpom in ameriško prvo damo slovenskih korenin. Omenjeni dogodek je zanj sicer prva priložnost, da se predstavi, premier se namreč s predsednikom Trumpom in njegovo ženo še ni srečal oziroma sestal.

V kabinetu predsednika vlade ob tem poudarjajo, da so srečanja s predstavniki ZDA v mandatu Šarčeve vlade redna, ob tem pa spominjajo na decembrsko srečanje zunanjega ministra Mira Cerarja z državnim sekretarjem Mikom Pompeom in zdaj že nekdanjim Trumpovim svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom.

Ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku ameriški predsedniški par vsako leto pripravi sprejem za vodje delegacij. Nanj je letos med drugim povabljen tudi slovenski premier Marjan Šarec. Foto: Reuters

Maja letos je ZDA obiskala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki se je srečala z ameriškim sekretarjem za energetiko Rickom Perryjem. V Šarčevem kabinetu še poudarjajo, da je povabilo Trumpovima, naj obiščeta Slovenijo, še vedno odprto: "Vabilo predsedniku Trumpu so slovenski predstavniki posredovali že ob njegovi izvolitvi in nato obnovljeno ob številnih priložnostih."

Melania Trump spravila Pahorja v manjšo zadrego

Ob lanskem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov sta Trumpova na omenjenem sprejemu gostila tudi slovenskega predsednika republike Boruta Pahorja, ki je takrat vodil slovensko delegacijo. Pahor je srečanje s Trumpovima kasneje opisal kot sproščeno ter poudaril, da ga je ameriška prva dama nagovorila v slovenščini in s tem spravila v manjšo zadrego.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v New Yorku udeležil sprejema, ki sta ga priredila predsednik ZDA Trump in prva dama Melania. @FLOTUS @POTUS

(Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/HFv0085Ueh — Borut Pahor (@BorutPahor) 26 September 2018

"Ne vem, ali je hotela malce ujeziti moža ali ne, ampak z mano se je pogovarjala slovensko, on pa angleško in v nekem hipu nisem vedel, komu bi ustregel. Skušal sem obema," je po sprejemu pri ameriškem predsedniškem paru dejal Pahor.

Za krepitev vladavine prava, spoštovanje človekovih pravic, mir in trajnostni razvoj

Sprejem ameriškega predsedniškega para za vodje vseh delegacij držav je samo eden od dogodkov ob robu vseh visokih dogodkov in splošne razprave. Ta bo potekala od prihodnjega torka do ponedeljka, 30. septembra.

Na Šarčevem urniku v New Yorku bo tudi dvostransko srečanje z generalnim sekretarjem ZN Antoniem Guterresom. Foto: Reuters

Šarec bo generalno skupščino ZN nagovoril v petek, 27. septembra, v New Yorku pa ga bo spremljal zunanji minister Cerar. V času splošne razprave se bosta premier in zunanji minister udeležila več srečanj in razprav na visoki ravni. Na Šarčevem urniku bo tudi dvostransko srečanje z generalnim sekretarjem ZN Antoniem Guterresom.

Glavne prioritete slovenske delegacije na letošnjem zasedanju bodo krepitev vladavine prava in mednarodnopravnega sistema, spoštovanje človekovih pravic, mednarodni mir in varnost ter trajnostni razvoj, kjer se naša država med drugim še naprej zavzema za pospešeno uresničevanje zavez iz pariškega podnebnega sporazuma. Glavne poudarke bo Slovenija na letošnjem zasedanju generalne skupščine uresničevala v soglasju s cilji in vrednotami EU, pri tem pa bo sodelovala s preostalimi državami članicami.