Melania se je lotila prenove Bele hiše #foto

Ameriški predsednik Donald Trump in njegova žena Melania bosta v petek v Beli hiši priredila drugo državniško večerjo v Trumpovem mandatu. Po francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu, ki sta ga zakonca Trump gostila aprila lani, bo tokrat častni gost avstralski premier Scott Morrison.

Še pred tem je prva dama poskrbela za nekaj nujnih obnovitvenih del v Beli hiši, poroča spletna izdaja revije Time. V tako imenovani Rdeči sobi je zamenjala značilne rdeče tekstilne tapete, ki so bile že precej obledele.

Melania in jordanska kraljica Rania v Rdeči sobi Foto: The White House

"Zaradi sonca, ki sije v sobo, so bile nekatere tapete že tako zbledele, da so bile skoraj rožnate," je za Time pojasnil Stewart McLaurin, predsednik Zgodovinskega združenja Bele hiše.

Mimogrede, to združenje je leta 1961 ustanovila prva dama Jacqueline Kennedy, njegov namen pa je pomoč pri vzdrževanju prostorov v Beli hiši.

Ameriški podpredsednik Mike Pence v Modri sobi Foto: The White House

Ob Rdeči so bile osvežitve deležne še zavese v Zeleni in pohištvo v Modri sobi. Vse tri sobe so odprte za javnost, zato se notranja oprema v njih tudi hitreje "utrudi", je še pojasnil McLaurin.

Rdeča, Modra in Zelena soba so med prostori Bele hiše, ki so odprti za javnost. Foto: The White House

Še ena soba, ki je bila deležna sprememb, je salon za diplomatske sprejeme, je dodal. Tam so zamenjali preprogo, ki so jo že dodobra zgulili čevlji številnih gostov, novo pa je oblikovala kar Melania sama, je poudaril McLaurin. Po njeni zamisli je namreč nova preproga dobila obrobo z značilnimi cvetovi vseh 50 zveznih držav.

Salon za diplomatske sprejeme - na fotografiji je v njem še stara preproga. Foto: The White House

