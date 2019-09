Melania efekt po dveh letih: koliko obiska nam je pripeljala prva dama

Ko se je Melania Trump leta 2016 preselila v Belo hišo, si je marsikdo mislil, da bo njen pomembni položaj povečal zanimanje za Slovenijo, za Slovence, za Sevnico. Nekateri so v tem hitro zaznali poslovno priložnost.

Sevniška slaščičarna Julija prodaja torto Melania, palačinke v čast Trumpovi so med najbolj iskanimi v Tončkovem domu na Lisci, v ponudbi so različni izdelki, od medu do copat. Občina je razvila linijo First lady, ki poleg čokoladnih izdelkov ponuja tudi lokalna proizvoda, sevniško salamo in steklenico modre frankinje. Na velik odziv v svetovnih medijih je naletel postavitev kipa Melaniji v Sevnici in kasneje še Trumpu pri Kamniku.

Sevnica pa se je znašla tudi v ponudbi organizatorjev izletov in potovanj. Nekateri so oblikovali izlete za tuje turiste, ki vključujejo ogled Sevnice - tudi Melanijino rojstno hišo in osnovno šolo - ter druge lokalne znamenitosti, v nekaterih primerih tudi okušanje vin ali kosilo.

Rojstna hiša Melanie Trump v Sevnici je sestavni del ogledov, ki jih ponujajo slovenske turistične agencije. Foto: Matej Leskovšek

Turistov s križark ni zanimalo

Ivan Tratnik iz koprske agencije Istranka ima že 14 let turistično agencijo, ki v zadnjih letih cilja tudi na vse večje število turistov, ki se v obalno mesto pripeljejo s križarkami.

"S križarkami se letno v Koper pripelje 110 tisoč turistov, del teh je iz ZDA. Zdelo se mi je, da bi jih lahko Sevnica kot rojstni kraj Melanie Trump zanimala, zato smo leta 2017 obiskali Sevnico, si ogledali mesto in nato oblikovali ponudbo ," razlaga Tratnik.

Nastal je proizvod First lady Village (v prevodu Vas prve dame), ki za ceno 58 evrov na osebo (če je šest potnikov) ponuja osemurni izlet s prevozom do Sevnice, ogledom Melaniine rojstne hiše in osnovne šole ter mestnega jedra Sevnice z možnostjo obiska gradu in vinske kleti.

A, kot pravi sogovornik, do danes ni prodal nobenega izleta, čeprav je turistov in s tem povpraševanja po izletih vedno več. Sevnice pogosto niti ne poznajo, tudi tega, da je Melanija od tu, ne vedo. "Tuji turisti se najraje odločijo za prepoznavne turistične kraje, kot so Bled, Ljubljana, Postojnska jama in Piran. Američani so navdušeni nad Bledom. Nasploh jim je Slovenija všeč zaradi logistične dostopnosti in čistoče," razlaga sogovornik.

Sevniški turizem (na fotografiji grad Sevnica) zadnja leta raste. Največ obiskovalcev prihaja iz Nemčije, Amerike, Nizozemske, Italije, Madžarske.

Popestritev ponudbe

Na podoben način si je izlet v Sevnico zamislil Andrej Vatovec, direktor agencije Slovenia4Seasons iz Prestranka pri Postojni. Osemurni izlet v Sevnico za ceno 90 evrov na osebo (če je šest potnikov) vključuje prevoz, vodeni ogled Sevnice z gradom in postankom v slaščičarni ter obisk Dežele kozolcev, navaja v objavi na spletni strani.

Izlet z imenom Countryroads of Slovenia with First lady´s hometown Sevnica (prevedeno Slovensko podeželje z rojstnim mestom prve dame) je v ponudbo dodal, ker se mu je zdel zanimiva popestritev, pri čemer pa že v začetku ni pričakoval večjega povpraševanja. "Na začetku je bilo nekaj zanimanja, potem pa je usahnilo, zadnji izlet smo imeli spomladi. Po grobi oceni smo v zadnjih treh letih organizirali po deset do 20 teh izletov letno," pravi. Najbolj ga je presenetilo, ko sta se - že pred časom - za izlet odločili azijski turistki.

Tudi Vatovec podobno kot Tratnik ugotavlja, da ameriške turiste in druge z bolj oddaljenih držav zanimajo naši klasični turistični biseri, predvsem Bled.

"Kakšen vpraša, ali je Melania res Slovenka"

Koliko je zanimanja za ogled krajev, kjer je Trumpova preživela svoja otroška leta, smo preverili še v Ljubljani, ki je pogosto vstopna točka za tuje turiste v Sloveniji. V lokalni turistični organizaciji Turizem Ljubljana opažajo, da je vse več Američanov, ne pa tudi zanimanja za Sevnico.

"Zanimanje Američanov za Slovenijo narašča že zadnje desetletje, predvsem v zadnjih letih, ko smo intenzivno izvajali promocijo v ZDA. Ne zaznavamo pa bistvenega porasta po izvolitvi novega predsednika ZDA. Prav tako ni zaznati večjega povpraševanja po Sevnici, morda kak obiskovalec iz ZDA v turistično-informacijskem centru vpraša, če je Melanija res Slovenka," nam je pojasnila Nina Kosin iz Turizma Ljubljana.

Statistika potrjuje: vse več ameriških turistov Ameriški turisti praviloma v Sloveniji ostanejo dve noči, največ jih prespi v hotelih v Ljubljani ali gorskih občinah (najverjetneje na Bledu). Foto: Getty Images Tudi ali predvsem zaradi intenzivne promocije število ameriških turistov v Sloveniji raste. Letos je Slovenijo do vključno julija obiskalo 84 tisoč ameriških turistov, kar je skoraj deset odstotkov več kot lani v enakem obdobju (77 tisoč). Pri nas so v povprečju ostali dobri dve noči (skupaj 185 tisoč nočitev, lani v enakem obdobju 172 tisoč). Večina je bila nastanjenih v Ljubljani in gorskih občinah (med te prištevamo tudi Bled), kažejo podatki statističnega urada. Ameriški trg je za Slovenijo precej pomembnejši od na primer kitajskega ali ruskega, ki sta sicer ravno tako vse bolj pomembna turistična trga. Lani je na primer po podatkih statističnega urada v Slovenijo prišlo 184 tisoč ameriških turistov, 87 tisoč kitajskih in 63 tisoč ruskih.

"Ne vem, ali je to zaradi Melanie ali ne, a obisk iz ZDA raste"

"Marsikomu povemo, da je njihova prva dama rojena tu v Sloveniji. Večina je presenečenih," pravi Marjan Batagelj. Foto: Ana Kovač Da obisk iz ZDA raste, ugotavlja tudi Marjan Batagelj, večinski lastnik družbe Postojnska jama, ki upravlja z jamo in Predjamskim gradom, ter lastnik turističnih objektov na Cerknem in Jezerskem. "Ne vem, ali je to zaradi Melanie ali ne, a število ameriških gostov zadnja leta narašča," pravi.

Na vprašanje, ali so sami kdaj razmišljali, da bi Trumpovo vključili v svoje trženjske aktivnosti, odgovarja: "Ko je Melania Trump postala prva dama ZDA, nismo preveč razmišljali, da bi jo v promocijskih aktivnostih izpostavljali. Kot prvo, tržimo produkt globalno in zato težko izpostavimo eno, čeprav mednarodno prepoznavno osebo iz politike. Če že, bi lahko to STO smiselno vključila v promocijo celotne države. Kot drugo, pa se nam je zdelo smiselno počakati in videti splošne odzive ljudi glede prve dame ZDA."

Pravi pa da marsikomu povedo, da je njihova prva dama rojena tu v Sloveniji. "Večina je presenečenih," pove Batagelj.

Ameriške turiste in druge iz bolj oddaljenih držav še vedno najbolj pritegnejo naši klasični turistični biseri, predvsem Bled. Foto: Thinkstock

Obisk Sevnice pa vseeno raste

V sevniški občinski agenciji, kjer tudi sami večjim skupinam (najmanj 30 ljudi) za 15,7 evra na osebo pripravijo ogled mesta in gradu, za dvakrat višji znesek je v ponudbi še kosilo na turistični kmetiji, nam medtem na vprašanje, kakšno je povpraševanje, niso odgovorili.

V splošnem pa opažajo rast števila obiskovalcev. "Pri obiskih javnih kulturnih objektov, predvsem gradu, beležimo povečan obisk tako slovenskih kot tujih gostov. Gostje prihajajo iz Nemčije, Amerike, Nizozemske, Italije, Madžarske. Pred časom pa smo beležili tudi povečan obisk turistov iz azijskih držav, Srbije, Hrvaške, Anglije, Francije," pravi direktorica Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Mojca Pernovšek (zavod je lastnik agencije) in dodaja, da turiste zanimajo predvsem grad, ponudba mesta, razna doživetja in okušanje kulinarike.