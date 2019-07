Znane Slovenke o Melaniji Trump: Čas je, da začne razmišljati s svojo glavo

Ameriški spletni portal The Daily Beast je objavil obširen članek novinarke Anne Nemtsove, ki zatrjuje, da obstaja zelo verjetna možnost za obisk Melanie Trump v Sloveniji. Ta v svoji domovini ni bila že 15 let, v zadnjem času pa so na relaciji med Sevnico in Ljubljano večkrat opazili njenega očeta Viktorja Knavsa, to naj bi bil po pisanju omenjene novinarke zanesljiv znak, da se "nekaj" pripravlja.

Zaradi tega se je v Ljubljani srečala z antropologinjo, publicistko in filantropinjo dr. Jerco Legan Cvikl, ustanoviteljico združenja Femmes Sans Frontières (Ženske brez meja), in več znanimi Slovenkami iz gospodarstva in drugih področij, ki so razkrile, o čem bi se želele z ženo ameriškega predsednika pogovoriti.

"Melanio bi povabila, da se pridruži našemu gibanju žensk brez meja," je po poročanju The Daily Beast dejala Legan Cviklova, "še vedno ima čas, da kaj spremeni, če noče živeti v svetu, polnem sovraštva, kjer prestrašeni otroci sedijo na golih tleh zaporov. Če ji je mar."

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki se je na enem od obiskov Washingtona neuspešno poskušala srečati s Sevničanko, bi ji medtem želela reči, naj "pomaga ljudem in jim da priložnost, čeprav nisem prepričana, koliko moči ima v resnici. Zdi se močna, a tiha. Nikoli, niti v najbolj norih sanjah si ni predstavljala, da bo postala prva dama ZDA."

Podjetnica Nevenka Črešnar Pergar pa je po pisanju portala The Daily Beast poudarila, da bi se morala Melania Trump bolj jasno distancirati od početja svojega moža, ki "v vsaki objavi na Twitterju širi sovraštvo". Da Melania svojega mnenja ne izraža, se je strinjala tudi strokovnjakinja za komuniciranje Darinka Pavlič Kamien: "Od nje že leta nisem slišala niti ene močne izjave, kar je nerodno, če ne kar sramotno."

"Zavzeti bi se morala za osvoboditev priseljenskih otrok iz zaporov in za problematiko podnebnih sprememb. Sicer se je bodo vsi spomnili le po njeni 'ni mi mar' jakni," je še dejala Črešnar Pergarjeva.

Tudi okoljska aktivistka Gaja Brecelj, direktorica nevladne organizacije za trajnostni razvoj Umanotera, je prepričana, da lahko Melania Trump sproži spremembe. "Če Trump ne verjame v podnebne spremembe, je čas, da Melania postane samostojna oseba, da začne razmišljati s svojo glavo," je dejala in prvo damo ZDA pozvala: "Melania, stori to za sina, za njegove otroke, pritisni na svojega moža."

Med ženskami, ki so se z novinarko The Daily Beast pogovarjale o svojih pričakovanjih od Melanie Trump, sta bili tudi modna oblikovalka Maja Ferme in predsednica AmCham Slovenija Ajša Vodnik, ki Trumpovo ženo tudi osebno poznata oziroma sta jo poznali.

Ajša Vodnik, ki se je s Sevničanko spoprijateljila že v osemdesetih letih, ko se je Melania še pisala Knavs, se je spominja kot "resnično skromnega dekleta". Za to, da se Melania Trump že tako dolgo ni vrnila v domovino, pa krivi "sovražnost novinarjev". Prepričana je tudi, da so mediji s poročanjem o Trumpovi nezvestobi zgrešili bistvo, saj da se je nesmiselno ukvarjati s tem, s kom svetovni voditelji spijo. "Ženske bi morale ohranjati mir in varnost, saj svet ni v dobrem stanju."

