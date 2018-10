Veliki intervju Melanie: Donald se ji je opravičil

Za Melanio je bil to prvi intervju, odkar je v začetku leta 2017 postala prva dama. Intervju je potekal v Afriki, ki je bila prva samostojna pot za Melanio v vlogi ameriške prve dame. Za ABC je sicer intervju dala že leta 1999, ko z Donaldom še nista bila poročena.

Na začetku so ameriško prvo damo vprašali, kaj si misli o organizaciji #MeToo in spolnih obtožbah proti novemu vrhovnemu sodniku Brettu Kavanaughu, ki ga je več žensk obtožilo napada.

"Potrebujemo trdne dokaze, da lahko nekoga tako obtožimo. Podpiram ženske, vendar morajo imeti dokaze. Ne moreš le reči, da te je nekdo spolno napadel, ker gredo mediji včasih predaleč in prikažejo določene stvari " je dejala Melania.

Nikoli ni govorila z odvetnikom Donalda Trumpa

Z možem Donaldom sta poročena od leta 2005. Foto: Reuters Zanikala je tudi, da bi kadarkoli govorila z odvetnikom Donalda Trumpa Rudyjem Giulianijem. Ta je pred meseci medijem dejal, da Melania verjame svojemu možu glede afere s pornografsko zvezdo Stormy Daniels.

"Nikoli nisem govorila z gospodom Giulianijem in ne vem, zakaj je to rekel. To morate vprašati njega. Imam veliko pomembnejših stvari, s katerimi se moram ukvarjati," je dejala.

Ne strinja se vedno z moževimi tviti

So jo mediji prizadeli? "Mediji veliko špekulirajo, kar ni vedno prijetno. Vendar vem, kaj je res in kaj ne, kaj je resnica in kaj ne." Razume, da se različne govorice v revijah in časopisih dobro prodajajo in da pač živimo v takšnem svetu. "Obtožbe o moževi nezvestobi me ne skrbijo," je dejala o domnevnih spolnih škandalih svojega moža Donalda: "Imam veliko pomembnejših stvari, s katerimi se moram ukvarjati."

Na vprašanje, ali ljubi svojega moža, je odvrnila: "Da, sva v redu." Na vprašanje, ali se ji je Donald, odkar sta v Beli hiši, kdaj opravičil, je odvrnila: "Da, opravičil se je." Več na to temo ni želela povedati.

Donald je zelo aktiven na družbenem omrežju Twitter, kjer je velikokrat oster in tudi žaljiv. "Ne strinjam se vedno s tem, kar piše na Twitterju. Vendar so njegova dejanja njegova in povem mu, ko se s čim ne strinjam."

"Napis na jakni ni bil namenjen otrokom"

Jakna, s katero je dvignila veliko prahu. Foto: Reuters Konec junija je pozornost vzbudila z napisom na hrbtni strani jakne: "Res mi ni mar, je vam?" Jakno je nosila ob obisku centra za otroke v Teksasu malo po tem, ko so Američani začeli ločevati družine ne meji med ZDA in Mehiko.

"Napis na jakni očitno ni bil namenjen otrokom, ampak levičarskim medijem, ki so me kritizirali," je odvrnila Melania ter dodala, da ne odobrava ločevanja družin in da je to povedala Donaldu.

"Takoj, ko sem videla odločitev v medijih, sem se odzvala. Zdi se mi nedopustno, da bi otroke in starše ločevali. Donaldu sem doma povedala, kaj si mislim, in strinjal se je," je dejala.

Vedno mu pove svoje mnenje

Donaldu vedno pove svoje odkrito mnenje, tudi o tem, komu v Beli hiši zaupa in komu ne.

Novinar jo je tudi vprašal, ali drži, da je ona edina, ki ima popoln nadzor nad možem. "Oh, to si le želim," se je zasmejala Melania. "Povem mu svoje odkrito mnenje in nasvete, on pa naredi, kar želi narediti," je dodala.

Ko je bil Donald izvoljen za ameriškega predsednika, so morali svoje domovanje iz New Yorka preseliti v Belo hišo, kjer Melania uživa. "Washington mi je zelo všeč in rada živim tukaj. Iz Bele hiše sem naredila dom za svojega moža in sina. Ne počutim se kot v zaporu."