Slovenska glasbena zvezdnica Nina Pušlar je v petek obeležila 20 let kariere z doslej največjim koncertom – spektaklom na stadionu v Ivančni Gorici. Priljubljena pevka je z izjemnim nastopom, polnim glasbe, čustev in presežkov, dokazala, zakaj že šest let kraljuje na radijskih valovih in zakaj velja za eno največjih slovenskih estradnic.