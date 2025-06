Devet odtenkov. Trije umetniki. Ena SPEKTRAKULARNA zgodba.

V središču Maribora je med 9. in 16. junijem nastajala monumentalna stenska poslikava treh priznanih umetnikov – Alje Horvat, Nenada Cizla in Tea Ivančiča - Teosona. Navdih zanjo je devet unikatnih barv, izbranih izmed več sto predlogov uporabnikov spletne mešalnice. Umetniško delo je prvič na ogled na razstavi SPEKTRAKULARNA domišljija, ki bo v galeriji na Koroški cesti 8 na ogled do 29. junija.

Foto: Marko Pigac / KANSAI HELIOS SLOVENIJA D.O.O.

Maribor je v začetku junija postal prizorišče edinstvene umetniške izkušnje, ki je povezala mesto, umetnost in skupnost na povsem nov način. V praznem galerijskem prostoru na Koroški cesti 8 so trije priznani slovenski umetniki – Alja Horvat, Nenad Cizl in Teo Ivančič - Teoson – v okviru kampanje Zmešaj svojo SPEKTRAKULARNO barvo, ki je potekala pod okriljem blagovne znamke HELIOS SPEKTRA, ustvarili monumentalno stensko poslikavo, ki simbolizira močan stik med domom, barvami in ljudmi.

Celoten projekt izhaja iz ideje, da umetnost ne nastaja za zaprtimi vrati, temveč pred očmi javnosti, v neposrednem stiku z okoljem. Mariborska umetnica Alja Horvat o tem pravi: "To je zame res lepa priložnost, še posebej zato, ker je Maribor moj dom in mesto, v katerem sem se rodila. Glede na to, da je celoten kontekst projekta povezan z vprašanjem, kaj je zame dom, se mi zdi še toliko bolj smiselno, da mural nastaja prav tukaj."

Za Tea Ivančiča - Teosona je barvni pridih umetnine pomemben del vsakdanjika, saj verjame, da lahko barve vplivajo na razpoloženje in prostor: "Verjamem, da lahko barve razvedrijo vsakdanjik in tudi delovno okolje. Ni treba živeti v črno-belem svetu – vsak si lahko dovoli vnesti barve v svoj dom in na svoje delovno mesto."

Ustvarjanje murala je potekalo pred očmi javnosti, zato so lahko tudi umetniki opazovali živ odziv mimoidočih, ki jih je, kakor pravi Nenad Cizl, umetniški proces močno pritegnil: "Vsako ustvarjanje pritegne oči mimoidočih. Nekateri se ustavijo, ker jih zanima, zakaj nek prostor ni več tak, kot je bil še včeraj. Spet drugi z velikim navdušenjem povedo, da se 'vidimo na otvoritvi'."

V procesu ustvarjanja personaliziranih barvnih odtenkov je sodelovalo na stotine navdušencev nad barvami, ki so z domiselnimi kombinacijami izrazili svojo edinstveno estetiko in čustveni odnos do barv. Med vsemi prejetimi mešanicami je bilo izbranih devet najbolj navdihujočih, ki so služile kot izhodišče trem umetnikom pri zasnovi osrednje stenske poslikave. Tako je kolektivna ustvarjalnost ljubiteljev barv postala ključna sestavina umetniškega izraza – vez med domišljijo posameznika in vizijo umetnika, med osebnim odtenkom in skupnim umetniškim delom.

Foto: Marko Pigac / KANSAI HELIOS SLOVENIJA D.O.O.

Razstava bo na ogled še do 29. junija Rezultat skupnega dela devetih barvnih odtenkov, ki jih je strokovna žirija izbrala med predlogi ljubiteljev barv iz spletne kampanje, je spektakularen mural, ki trenutno krasi srce Maribora. Razstava SPEKTRAKULARNA domišljija je bila svečano odprta včeraj, 19. junija, in bo na ogled do 29. junija. Poleg ogleda monumentalne poslikave imajo obiskovalci priložnost tudi sodelovati v nagradni igri za barvno osvežitev svojega doma.

Več kot le umetniška zgodba

Projekt, ki skozi barve, ustvarjalnost in sodelovanje povezuje ljudi, v podjetju KANSAI HELIOS Slovenija vidijo ne le kot umetniško zgodbo, temveč kot živo vez, ki bogati mesto in spodbuja domišljijo ter ustvarjalni potencial vseh, ki ga naseljujejo.

