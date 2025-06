Ameriška mornarica je v vzhodnem Sredozemskem morju namestila pet rušilcev s protiraketnimi obrambnimi zmogljivostmi. To je za USNI News potrdil uradnik ameriške mornarice, medtem ko Iran še naprej izvaja raketne napade na Izrael. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je medtem sporočil, da so ubili še enega izmed ključnih mož Iranske revolucionarne garde. Izrael ob nadaljevanju medsebojnih napadov z Iranom vztraja pri obstreljevanju Gaze. Turčija pa je na srečanju Organizacije islamskega sodelovanja odločno nastopila proti Izraelu. Putin pa je dejal, da je Rusija pripravljena podpreti Iran pri razvoju miroljubnega jedrskega programa, saj da ima Teheran pravico do tega.

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da Rusija nikoli ni imela dokazov, da bi Iran razvijal jedrsko orožje, enako kot Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA). Kot je poudaril v intervjuju za Sky News Arabia, je Moskva večkrat opozorila izraelsko vodstvo na to dejstvo. Putin je dodal, da je Rusija pripravljena podpreti Iran pri razvoju miroljubnega jedrskega programa, saj ima Teheran pravico do tega. Na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu je še izpostavil, da Rusija z obema stranema deli svoje predloge za končanje nasilja v iransko-izraelskem konfliktu.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes pozval k več solidarnosti med muslimanskimi državami za ustavitev izraelskega "razbojništva". "Ne samo v Palestini, pač pa tudi v Siriji, Libanonu in Iranu," je poudaril. Dogajanje v Iranu po njegovih besedah kaže na to, da izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ne zanima diplomacija, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Ob začetku srečanja zunanjih ministrov Organizacije islamskega sodelovanja v Istanbulu je domačin Hakan Fidan povedal, da Izrael regijo vodi v katastrofo. Sestanka se udeležuje tudi minister Irana. Zunanji minister Fidan je podobno kot Erdogan opozarjal, da "ne obstaja palestinski, libanonski, sirski, jemenski ali iranski problem, a očitno obstaja izraelski problem".

51. zasedanje Sveta zunanjih ministrov Organizacije islamskega sodelovanja v Istanbulu. Foto: Reuters

Izraelske sile so namreč v času od napada palestinskih borcev na jugu Izraela 7. oktobra 2023 izvedle napade proti vsem omenjenim državam.

Fidan je ob tem posvaril, da je Izrael z agresijo proti Iranu regijo pripeljal na rob "popolne katastrofe".

Turčija pričakuje, da bodo Istanbul danes in v nedeljo obiskali zunanji ministri 40 držav. Na srečanje je že prispel iranski minister Abas Aragči.

Izrael ob nadaljevanju medsebojnih napadov z Iranom vztraja pri obstreljevanju Gaze. V palestinski enklavi je bilo danes po poročanju katarske televizije Al Jazeera ubitih najmanj 21 ljudi. Izraelske sile so pred tem v petek napadle tudi Libanon, kjer so ubile človeka, za katerega trdijo, da je pripadal gibanju Hezbolah.

Viri Al Jazeere navajajo, da je med ubitimi Palestinci 11 takšnih, ki so čakali na prevzem humanitarne pomoči.

V zadnjih tednih je bilo v napadih blizu centrov za razdeljevanje pomoči, ki jih upravlja ameriško-izraelska Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), ubitih že več kot 400 prebivalcev Gaze, ki se spričo izraelske agresije in omejitev dobav pomoči spopadajo s katastrofalnim pomanjkanjem.

Izrael v nasprotju z dogovorom o premirju še naprej zaseda del južnega Libanona, kjer redno izvaja napade. V enem od teh so v petek zadeli vozilo in ubili enega človeka, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah izraelske vojske je šlo za pripadnika Hezbolaha. Šiitskemu gibanju, ki je tesno povezano z Iranom, je izraelski obrambni minister Izrael Kac zagrozil, naj se nikakor ne vpleta v izraelsko-iranski konflikt.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je sporočil, da so v kraju Kom, ki leži med Isfahanom in Teheranom, ubili še enega izmed ključnih mož Iranske revolucionarne garde.

🔴ELIMINATED: Saeed Izadi, a founder of the Iranian regime’s plan to destroy Israel, was eliminated in a precise IDF strike in the area of Qom.



Izadi was also the commander of the Palestine Corps of the Quds Force, a key coordinator between the Iranian regime and Hamas, and… pic.twitter.com/ICPna4O4no — Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2025

Said Izadi, poveljnik Iranske revolucionarne garde, naj bi bil zadolžen za odnose s palestinskim gibanjem Hamas, po poročanju nemške tiskovne agencija dpa navaja STA. Foto: X/@IDF

Israeli Defense Minister Israel katz confirms that Israel took out Saeed Izadi, the commander of the Palestine Corps in the IRGC, during a hit on his apartment in Qom.



Izadi was responsible for funding and arming Hamas ahead of the October 7 attack pic.twitter.com/xEhtoh1bQg — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) June 21, 2025

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek menil, da Evropa ne more pomagati pri razrešitvi izraelsko-iranskega konflikta. Pri tem je ponovil, da ima Teheran dva tedna, da se izogne ameriškim napadom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je komentiral dogajanje glede Irana po enem tednu medsebojnega obstreljevanja med glavnima bližnjevzhodnima silama in na dan srečanja več evropskih zunanjih ministrov z iranskim kolegom.

Srečanje vodje iranske diplomacije Abasa Aragčija z nemškim, francoskim in britanskim zunanjim ministrom Johannom Wadephulom, Jean-Noelom Barrotom in Davidom Lammyjem ter visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas je v petek trajalo več kot štiri ure.

Trump kljub temu ostaja prepričan, da so evropska prizadevanja zaman. "Iran se noče pogovarjati z Evropo. Želi govoriti z nami. Evropa pri tem ne bo mogla pomagati," je povedal in dodal, da bo Izrael težko spraviti za pogajalsko mizo, ker da zmaguje.

Iran medtem vztraja, da ne bo nadaljeval pogovorov o novem jedrskem sporazumu z ZDA, dokler je tarča izraelske agresije.

Trump je v petek ponovil, da Teheranu daje "maksimalno" dva tedna, da se izognejo ameriški vključitvi v vojno na strani Izraela. Pred tem je v četrtek sporočil, da ZDA še ne bodo vojaško posredovale, ker obstaja možnost pogajanj.

Predsednik ZDA, ki je Iranu še pred trenutno zaostritvijo razmer redno grozil z napadi, je ponovil tudi oceno v skladu s trditvami Izraela, da bi Iran lahko "v nekaj tednih, zanesljivo pa mesecih" razvil jedrsko orožje. "Tega ne smemo dovoliti," je dejal novinarjem ob prihodu na vikend golfa v New Jerseyju, navaja televizija CNN. Ocene obveščevalnih služb ZDA, da Iran ne razvija jedrske bombe, je ob tem označi za zmotne. Foto: Reuters

Izrael je sprožil nov val napadov na raketna skladišča in izstrelišča v Iranu, je sporočila izraelska vojska.

Okoli 2.30 je izraelska vojska opozorila na bližajoči se raketni napad iz Irana, kar je sprožilo sirene za zračni napad v delih osrednjega Izraela, vključno s Tel Avivom, pa tudi na Zahodnem bregu, ki ga okupira Izrael.

Sirene so se oglasile tudi na jugu Izraela, je povedal Magen David Adom iz izraelske nacionalne službe za nujne primere. Izraelski vojaški uradnik je dejal, da je Iran izstrelil pet balističnih raket.

Med nameščenimi ladjami so USS Arleigh Burke (DDG-51), USS Thomas Hudner (DDG-116) in USS The Sullivans (DDG-68), ki od ponedeljka delujejo v vzhodnem Sredozemlju.

Medtem sta v Sredozemlje prispela tudi rušilca ​​USS Paul Ignatius (DDG-117) in USS Oscar Austin (DDG-79), ki običajno delujeta iz baze v Roti v Španiji. Vse te ladje so opremljene s sistemom Standard Missile 3 (SM-3), ki jim omogoča zaznavanje in prestrezanje balističnih raket. Marca lani so ZDA SM-3 prvič uporabile v bojnih razmerah za prestrezanje iranske balistične rakete.

Poleg ladij, nameščenih v Sredozemlju, imajo ZDA v Rdečem morju aktivna še dva rušilca ​​– USS Forrest Sherman (DDG-98) in USS Truxtun (DDG-103). Rušilci, ki so sposobni nositi rakete, so del evropskega strateškega sistema faznega prilagodljivega pristopa, katerega cilj je zaščititi Evropo pred morebitno iransko raketno grožnjo.

Iran je v zadnjih dneh izstrelil več salv raket na mesta, kot so Haifa, Beeršeba, Tel Aviv, Azor in druge lokacije v osrednjem Izraelu.