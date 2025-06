Strah pred Kitajci, lobiranje v Bruslju: Renault in Stellantis bi nov evropski razred malčkov

Renault in Stellantis bi v Evropi rada zlobirala milejše pogoje za bencinsko gnane majhne avtomobile in se s tem zavarovala pred konkurenco iz Kitajske. Ideja je celo ustvariti evropsko različico znamenitih japonskih kei mestnih malčkov.

Pred dnevi je v Slovenijo uradno vstopila (Stellantisova) kitajska znamka Leapmotor, ki je pripeljala prvega električnega mestnega malčka. Njihov avtomobil T03 je še manjši od mestnih avtomobilov, kot so dongfeng box, renault 5, hyundai inster in citroen e-C3. T03 z redno ceno slabih 19 tisoč evrov, z izkoriščenimi popusti in veljavno subvencijo pa samo dobrih deset tisočakov napoveduje skorajšnje nove razmere na trgu.

Foto: BYD

To je prihod najmanjših električnih avtomobilov, kjer bo pritisk na kar najnižje stroške proizvodnje izrazito velik. Leapmotor T03 je postavil prve smernice, ki jim bo iz Kitajske sledil vsaj še BYD dolphin surf. Oba avtomobila bosta dala odgovor na vprašanje, koliko evropski kupci želijo majhen in poceni avtomobil za vsakodnevne vožnje po opravkih. Tem cenam bo morala slediti tudi evropska konkurenca z renault twingom in volkswagnom ID.1 (delovno ime), prav tako naslednja dacia spring. Prodajna uspešnost twinga bo imela velik pomen tudi za uspešnost Revoza.

Ti električni malčki z redno ceno pod 20 tisoč evrov cenovno že presegajo bencinsko gnane evropske avtomobile, še bolj očitno pa njihove različice z blago hibridnim ali polno hibridnim motorjem. Pri razred večjih električnih majhnih avtomobilih je njihova cenovna konkurenčnost še odvisna tudi od subvencije.

Foto: Renault

Prva moža Stellantisa in Renaulta lobirata v Bruslju za boljše pogoje

V ozadju sta skupini Renault in Stellantis v Bruslju že začeli lobirati za milejše varnostne standarde za skupino najmanjših avtomobilov, ki bi jih bilo mogoče zato toliko ceneje izdelati. V pogovore sta udeležena Stellantisov predsednik John Elkann in za zdaj še izvršni direktor Renaulta Luca de Meo. Njuna želja je spet obuditi razred najmanjših avtomobilov, ki je bil zadnje desetletje v prodajnem zatonu. Glavni krivec je bila cenovna konkurenčnost, saj so tudi ti malčki morali dobiti vse več obvezne varnostne opreme, postali so tudi večji in s tem dražji.

V osemdesetih letih so majhni avtomobili predstavljali polovico evropskega avtomobilskega trga. Trenutno ima ta razred le še okrog pet odstotkov tržnega deleža.

Lahko Evropa dobi svoje kei avtomobile?

Elkann je neposredno predlagal evropsko različico ultra malčkov kei, ki jih poznamo iz Japonske. To so mestna vozila z omejeno velikostjo in delovno prostornino motorja, ki uživajo določene ugodnosti pri obdavčevanju in zavarovanju.

"Avtomobili kei predstavljajo 40 odstotkov japonskega trga. Ne vidim razloga, zakaj takih avtomobilov ne bi imeli še v Evropi," je na dogodku v Torinu dejal Elkann.

Foto: Reuters

Cenovna konkurenčnost na račun varnosti?

Lobiranje je usmerjeno predvsem proti veljavni varnostni regulativi Evropske unije, ki tudi za najmanjše avtomobile zahteva določene varnostne sisteme. Med temi so stranske zračne blazine, sistema za prepoznavanje utrujenosti voznika in prekoračitve hitrosti, opozorilo pred zapustitvijo prometnega pasu in podobno. Ti sistemi skupaj s predpisi na področju izpustov ceno avtomobila v povprečju povišajo za od 850 do 1.400 evrov. Lobisti zagovarjajo tezo, da zaradi urbane uporabe vozil pri nizkih hitrostih vsi varnostni sistemi niso nujni.

Idejo evropskih kei avtomobilov podpira tudi Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev (ACEA), Evropska komisija pa trenutno predlog preučuje, so sporočili iz Bruslja.

Kitajci pod 20 tisočaki s petimi varnostnimi zvezdicami in veliko opreme

Bodo torej tam prižgali zeleno luč, da tudi na račun varnosti evropski proizvajalci dobijo nekaj odpustkov in izdelajo bencinsko gnane malčke, ki bodo konkurenčni električnim kitajskim?

Ti na trg prihajajo z naprednejšimi baterijami LFP (odpornost proti požarom, potrebujejo manj redkih materialov, imajo manjšo degradacijo …) in tudi zavidljivim naborom opreme. Omenjeni T03 ima v svojo serijsko opremo vključeno samodejno klimatsko napravo, 360-stopinjsko kamero, zadnje parkirne senzorje, dva zaslona in podobno. Vse to že s prvim avtomobilom kaže na velik pritisk na evropske tekmece. Kitajski električni tekmeci redno dosegajo pet varnostnih zvezdic na Euro NCAP, Renault je z novo petko dobil štiri zvezdice.

Da cenovna konkurenčnost ni odlika evropskih električnih avtomobilov, je ob predstavitvi leapmotorja T03 v Sloveniji potrdil tudi Jožko Tomšič, generalni direktor Emil Frey Slovenija, ki uvaža znamko Leapmotor. Pri preostalih Stellantisovih znamkah trgovci nimajo dovoljenja, da bi imeli za električne avtomobile zalogo. Pri Leapmotorju bo povsem drugače, zaloga bo celo zaželena.



"Trenutno evropski električni avtomobili cenovno niso dovolj konkurenčni, zato tudi zaloge nimamo. Pri Leapmotorju pa je že drugače," je povedal Tomšič.

Kakšno je stališče Euro NCAP?

Matthew Avery, vodja strateškega razvoja v tej organizaciji, je bil v pojasnilu za Reuters jasen. Predvidevanje, da najmanjši avtomobili ne bodo udeleženi v nesreči na avtocesti, je označil za nesmisel. Po njegovih besedah lahko proizvajalci izdelajo varnostno slabše opremljeno različico, toda standardi Euro NCAP bodo ostali nespremenjeni. "Naša naloga je povedati, kateri avtomobil je bolj varen od drugega, to je vse," je dejal Avery.

Emmanuel Bret, namestnik vodje BYD v Franciji, je tudi za naprej potrdil prodajo vozil v skladu s trenutnimi evropskimi varnostnimi standardi. "To so le izgovori," se je Bret odzval na predpostavko, da so pravila EU evropske avtomobile naredila cenovno slabše dostopne.