Izraelci razkrivajo: Iranske jedrske znanstvenike ubilo tajno orožje

Izraelci so že čisto na začetku svojega napada na Iran ubili deset najpomembnejših iranskih jedrskih znanstvenikov. Izraelci zdaj trdijo, da so izvedli istočasne napade na devet jedrskih znanstvenikov s pomočjo posebnega tajnega orožja. Znanstveniki so v času napada spali v svojih stanovanjih. Deseti znanstvenik je umrl kmalu zatem v izraelskem napadu na iranske jedrske objekte in visoke iranske vojaške poveljnike.

Napad na vrhunske iranske jedrske znanstvenike je izraelska vojska poimenovala operacija Narnija. V izraelske medije so zdaj pricurljale nekatere podrobnosti tega napada. Kot poroča izraelska televizija Kešet 12, ki se sklicuje na neimenovanega visokega izraelskega uradnika, je bilo devet jedrskih znanstvenikov ubitih z uporabo posebnega orožja, katerega podrobnosti niso bile objavljene.

Umrli med spanjem v svojih posteljah

Vseh devet jedrskih znanstvenikov so Izraelci ubili, medtem ko so spali v svojih posteljah. Izraelci so sklenili, da bodo atentate nanje izvedli istočasno, da bi preprečili, da bi se jim kateri od njih skril. Deseti iranski jedrski znanstvenik je bil ubit pozneje med izraelskimi zračnimi napadi na iranske vojaške cilje.

Znanstveniki so očitno verjeli, da so v svojih domovih varni pred izraelskimi napadi, je za Kešet 12 povedal visoki izraelski uradnik in opozoril, da so bili v preteklih letih iranski jedrski znanstveniki ubiti, medtem ko so se po službi odpravljali v svoje avtomobile.

Na seznam za atentate so prišli novembra lani

Izrael je iranske jedrske znanstvenike spremljal že leta, deset tistih, ki so jih ubili prejšnji teden, pa je prišlo na seznam za atentate novembra lani, poroča Kešet 12.

Izraelci so pretekli teden po lastnih navedbah ubili deset iranskih jedrskih znanstvenikov. Med njimi je zagotovo Ferejdun Abasi (tudi Ferejdun Abasi-Davani), nekdanji iranski podpredsednik in nekdanji vodja iranskega urada za atomsko energijo. Na fotografiji iz leta 2012 je Abasi s tedanjim vodjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), Japoncem Jukijem Amanom. Izraelci so pretekli teden med drugim ubili še Mohameda Mehdija Tehrančija, Ahmadrezo Zolfagharija Darjanija, Mansurja Asgarija in Akbarja Motalebija Zadeha. Foto: Guliverimage

Izraelski obveščevalni uradniki menijo, da so umori jedrskih znanstvenikov najpomembnejši del operacije Narnija, saj so vojaški poveljniki ter vojaška in jedrska oprema lažje zamenljivi, medtem ko je za pridobitev znanja, ki so ga imeli ubiti jedrski znanstveniki, potrebnega veliko več časa, je še poročal Kešet 12.

Predtem so mediji že poročali, da so se Izraelci na letošnje napade na Iran sistematično pripravljali najmanj tri leta. Da bi onesposobili iransko zračno obrambo in iranske raketne sisteme, so agenti izraelske obveščevalne službe v Iran pretihotapili natančno orožje za napada iz bližine, je poročala novinarska agencija AP, ki se je sklicevala na neimenovane vire iz izraelskih obveščevalnih krogov. Med tem natančnim orožjem so bili majhni droni, ki so jih na skrivaj namestili v bližini iranskih sistemov zračne obrambe.