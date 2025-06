Iranske oblasti so v torek državljanom začele močno omejevati dostop do svetovnega spleta. Največja mobilna operaterja v državi sta tako rekoč ugasnila svoja omrežja, internetni promet pa je dobesedno čez noč padel na le četrtino običajnega. Oblasti v Teheranu prebivalce Irana, ki so v veliki meri izgubili dostop do osnovnih telekomunikacijskih storitev in s tem tudi zmožnost, da bi sledili aktualnim dogodkom, pozivajo, naj se še dodatno informacijsko izolirajo in s pametnih telefonov izbrišejo komunikacijsko aplikacijo WhatsApp.

Iran trdi, da gre zgolj za preventivni ukrep

Po navedbah iranskih oblasti gre uradno za preventivne ukrepe za preprečevanje izraelskih kibernetskih napadov.

Eden večjih se je po poročanju tiskovne agencije Reuters zgodil v torek, ko naj bi proizraelski hekerji napadli eno največjih iranskih bank, državno Bank Sepah, in uničili vse njene podatke.

Internetni promet v Iranu je močno upadel

Dostop do globalnega interneta so v Iranu začeli omejevati v torek zvečer, je na družbenem omrežju X razkrilo podjetje s področja kibernetske varnosti NetBlocks.

Njihova analiza je pokazala, da je internetni promet v Iranu tako rekoč v nekaj urah upadel na zgolj nekaj več kot 25 odstotkov običajnega:

⚠️ Confirmed: Analysis of telemetry shows a significant reduction in internet traffic in #Iran; the incident comes amid an escalating conflict with Israel and is likely to limit the public's ability to access information at a critical time 📉 pic.twitter.com/WOqfHTdxc0 — NetBlocks (@netblocks) June 17, 2025

Iran je v internetni temi

O zelo podobni ugotovitvi so poročali iz podjetja Cloudflare, ki upravlja posredovanje vsebin in zaščito pretoka informacij za okrog dvajset odstotkov vseh svetovnih spletnih strani.

Po njihovih podatkih je Iran od torka popoldne v internetni temi, saj beležijo ogromen izpad storitev oziroma onemogočanje dostopa do interneta.

Cloudflare trenutno stanje povezljivosti v Iranu označuje z izpadom interneta (Outage). Foto: Posnetek zaslona

Po ugotovitvah podjetja Cloudfare sta svoji omrežji v torek med drugim tako rekoč ugasnila največja iranska mobilna operaterja.

Ali oblast v Teheranu ne želi, da bi se državljani Irana pogovarjali o trenutni situaciji?

Mnogi kritiki iranskega režima se na družbenih omrežjih sprašujejo, ali je načrten izpad interneta in spletnih storitev v Iranu res zgolj preventiven ukrep, kot zagotavljajo oblasti v Teheranu, ali pa gre v resnici tudi za omejevanje zmožnosti za medsebojno komunikacijo državljanov in državljank Irana in omejevanje dostopa do informacij o aktualnem konfliktu med Iranom in Izraelom.

Kot je poročal tehnološki portal The Verge, so iranski civilisti v zadnjem dnevu izgubili dostop do ključnih telekomunikacijskih storitev, kot so aplikacije za sporočanje in zemljevid oziroma satelitska navigacija. The New York Times je medtem poročal, da je v državi moteno tudi delovanje VPN oziroma navideznih zasebnih omrežij, ki jih Iranci in Iranke uporabljajo za dostop do zahodnih družbenih omrežij in virov informacij, ki niso dostopni v Iranu.

Iranske oblasti so domnevno še posebej nenaklonjene aplikacijam za sporočanje, saj so iranske državljane začele pozivati, naj s svojih pametnih telefonov izbrišejo aplikacijo za sporočanje WhatsApp, saj naj bi jo Izrael spremenil v orodje za vohunjenje.

Iranske oblasti so uporabo aplikacije WhatsApp v državi že prepovedale leta 2022, prepoved pa so odpravile leta 2024. Foto: Reuters

V podjetju Meta so to obtožbo, za katero Iran ni predložil nobenih dokazov, označili za neutemeljeno in za izgovor režima, da bodo takšne navedbe v resnici postale temelj za blokado aplikacije v času, ko jo bodo ljudje potrebovali najbolj.

Lahko Irancem iz informacijskega balončka pomaga Elon Musk?

Na družbenem omrežju X se je že pretekli konec tedna, ko je Iran uvedel prve omejitve dostopa do interneta, pojavil poziv Elonu Musku in njegovemu podjetju SpaceX, naj v času, ko bo Iran zagotovo poskušal blokirati komunikacijske kanale in prebivalcem preprečiti dostop do informacij iz tujine, Iranu zagotovi dostop do satelitskega interneta Starlink.

The beams are on — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2025

"Žarki so vklopljeni," se je na platformi X na poziv odzval Elon Musk in s tem sporočil, da je satelitski internet Starlink aktiven tudi v Iranu.