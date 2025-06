Iranski vrhovni voditelj sporočil: Bitka se začenja #video

Ajatola Ali Hamenej je v objavi na družbenem omrežju X sporočil: "V imenu plemenitega Hajdarja se bitka začenja." V zgornjem videoposnetku je nebo nad Tel Avivom, kjer so vidne jutranje eksplozije. O eksplozijah poročajo tudi iz Teherana in Isfahana v osrednjem Iranu. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je izvedla napade na 12 raketnih izstrelišč in skladiščnih objektov v Teheranu.

Poudarki dneva:



7.30 ZDA začasno zaprle veleposlaništvo v Jeruzalemu

6.15 "Bitka se začenja"

6.00 Iranci izstrelili rakete Fattah

7.30 ZDA začasno zaprle veleposlaništvo v Jeruzalemu

Vrata ameriškega veleposlaništva v Izraelu bodo zaradi varnostnih razmer od danes do petka zaprta, so v torek sporočili iz ambasade s sedežem v Jeruzalemu. Zaprtje sledi napovedani krepitvi vojaške prisotnosti ZDA v regiji ob vse glasnejših ugibanjih o ameriški intervenciji proti Iranu.

Ameriško veleposlaništvo je po lastnih navedbah odločitev o začasnem zaprtju sprejelo v skladu s priporočili izraelskih oboroženih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Veleposlaništvo ob tem ni predstavilo morebitnih načrtov o pomoči državljanom ZDA, ki želijo zapustiti Izrael, kot so to storile številne druge države. Z zunanjega ministrstva v torek prav tako niso dali izjav v tej smeri, je pa oblikovalo skupino, ki bo 24 ur na dan dostopna državljanom, ki bodo želeli informacije.

ZDA so sicer že prejšnji teden delu veleposlaniškega osebja in njihovim družinam dovolile, da zapustijo Izrael in Irak. Washington veleposlaništva v Iranu nima. Ameriška vojska je v luči napetosti napovedala krepitev prisotnosti v regiji in je eno od svojih letalonosilk preusmerila z napovedanega obiska Vietnama na Bližnji vzhod, še navaja AFP.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth vztraja, da vojska v regiji ostaja v "obrambni drži".

ZDA vztrajajo, da niso del konflikta med Iranom in Izraelom, ki ga je slednji z obsežnim napadom sprožil v petek. Dvome v to trditev je okrepil ameriški predsednik Donald Trump, potem ko je v torek zapisal, da imajo ZDA popoln nadzor nad iranskim nebom.

Ob tem je Iran pozval k brezpogojni predaji in tako še okrepil ugibanja o morebitni ameriški intervenciji proti Iranu. Kot je dejal, namreč ne želi premirja, temveč "resničen konec" konflikta med Izraelom in Iranom.

Ameriški in drugi mediji ugibajo, da Izrael potrebuje ameriško pomoč pri napadu na iranski jedrski objekt Fordov. Ta je namreč zakopan globoko v goro, za njegovo uničenje pa bi bile potrebne posebne 14-tonske bombe za uničevanje bunkerjev, ki pa jih po navedbah ameriške televizije CNN lahko "dostavijo" le ameriški bombniki B-2.

6.15 "Bitka se začenja"

Ajatola Ali Hamenej je v objavi na družbenem omrežju X sporočil: "V imenu plemenitega Hajdarja se bitka začenja. "Hajdar je ime, pogosto uporabljeno za Alija, ki ga imajo šiitski muslimani za prvega imama in naslednika preroka Mohameda.

Iranski voditelj je na svojem angleško govorečem računu X objavil še: "Ostro se moramo odzvati terorističnemu sionističnemu režimu. Do sionistov ne bomo pokazali usmiljenja," je še zapisal Hamenej.

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime.

We will show the Zionists no mercy. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 17, 2025

6.00 Iranci izstrelili rakete Fattah

Iranski mediji trdijo, da je Iran proti Izraelu izstrelil rakete Fattah, poroča CNN, ki pa teh navedb ni uradno potrdil.

Teheran rakete Fattah-1 opisuje kot hiperzvočno raketo, kar pomeni, da leti vsaj petkrat hitreje od zvoka oziroma približno 6.100 kilometrov na uro. Analitiki ob tem pojasnjujejo, da skoraj vse balistične rakete med letom dosežejo hiperzvočne hitrosti, predvsem v končni fazi, ko trčijo v cilj.

Fabian Hinz, raziskovalec na Mednarodnem inštitutu za strateške študije, pravi, da Fattah-1 verjetno nosi bojno glavo na "manevrirnem povratnem vozilu", kar pomeni, da lahko v letu spremeni svojo pot, da se izogne ​​protiraketni obrambi.