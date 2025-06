Regulirana goriva dražja, cena regulirana tudi ob avtocestah

Liter kurilnega olja se je medtem podražil za 0,2 centa na 1,057 evra.

Nove regulirane cene bodo veljale 14 dni, torej do vključno 30. junija.

Vlada v trošarine ni posegala, nespremenjene po novi vladni uredbi ostajajo tudi zgornje omejitve marž trgovcev ter formula izračuna regulirane cene.

Regulacija odslej tudi na avtocestah

Ima pa nova uredba eno veliko spremembo. Cene so po novem regulirane na vseh bencinskih servisih po državi, torej tudi tistih ob avtocestah in hitrih cestah. Do zdaj je regulacija veljala le za servise zunaj avtocestnega omrežja.

Naftni trgovci so tako zaradi širitve obsega regulacije kot zaradi šestmesečnega podaljšanja drugih elementov regulacije, predvsem omejitve marž, razočarani. V največjem med njimi, Petrolu, napovedujejo ukrepe za optimizacijo poslovanja, med drugim zaprtje prodajnih mest, nižanje investicij za zeleni prihod in krčenje podpore družbeno odgovornim aktivnostim.