Naftni trgovci nezadovoljni s predlogom za zaostrovanje regulacije cen

Naftni trgovci so nezadovoljni s predvidenimi spremembami uredbe o regulaciji cen pogonskih goriv, s katerimi naj bi vlada znižala najvišje dovoljene marže pri že reguliranih cenah in regulacijo razširila tudi na avtocestne servise. V Petrolu napovedujejo, da se bodo morali v tem primeru zateči k neljubim ukrepom, tudi zapiranju prodajnih mest.

"V družbi Petrol smo nad predlagano uredbo, ki ureja regulacijo na področju cen naftnih derivatov, razočarani," je v današnji izjavi za javnost dejal predsednik uprave Sašo Berger.

Znižanje marž ogroža širše gospodarstvo

Predlagana uredba – po poročanju Financ predvideva, da bo vlada še znižala najvišje dovoljene prodajne marže pri že reguliranih cenah in regulacijo razširila na avtoceste – po Bergerjevih besedah resno ogroža ne samo poslovanje ponudnikov naftnih derivatov in zasledovanje zelenega prehoda na ravni države, pač pa ima pomemben negativen vpliv na širši gospodarski prostor.

Struktura cene goriv in opozorila Petrolove uprave

"V Petrolu že kar nekaj časa nenehno opozarjamo na dolgoročno nevzdržen regulatorni okvir, saj marža za trgovce predstavlja le sedem odstotkov v strukturi cene za končnega potrošnika pri gorivih, medtem ko nabavna cena goriv približno 33 odstotkov, dajatve države pa 60 odstotkov. In če se najvišja dovoljena marža za trgovce od leta 2023 ni spremenila, so se dajatve države povišale za 42 odstotkov," je v današnji izjavi poudaril predsednik Petrolove uprave.

Možni ukrepi ob sprejetju uredbe

Če bo uredba, kot je predlagana, sprejeta, bodo v Petrolu prisiljeni v "neljube ukrepe", je dejal Berger in omenil zapiranje prodajnih mest, nižanje investicij v zeleni prehod ter zmanjšanje podpore kulturi, športu in izobraževanju.

Zdajšnja uredba za oblikovanje cen naftnih derivatov velja do 18. junija. Foto: STA

Zaskrbljenost tudi pri drugih ponudnikih

Z zaskrbljenostjo dogajanje glede politike oblikovanja cen naftnih derivatov v Sloveniji spremljajo tudi v Shellu Adria in družbi MOL. Kot so v Shellu Adria zapisali za STA, opažajo pomanjkanje transparentnosti in jasnih argumentov. "Vsebina nove uredbe ni javno znana – po informacijah, ki pridejo do nas, kroži več različic besedil, ki naj bi se redno spreminjale. Trenutna ureditev trga za nas predstavlja vedno večje poslovne izzive in vedno bolj vzbuja začudenje naših lastnikov," so poudarili.

V MOL so dodali, da predlog nove uredbe, ki je zaokrožil v javnosti, "žal znova potrjuje, da so strokovni argumenti v Sloveniji očitno popolnoma preslišani".

Slovenske marže med najnižjimi v EU

Slovenske marže so, kot so izpostavili v Shellu Adria, med najnižjimi v EU – marža pri bencinu znaša le okoli polovice povprečne marže v EU, pri dizelskem gorivu pa manj kot tretjino. "Na številnih Shellovih bencinskih servisih v Sloveniji tako ne pokrijemo niti osnovnih stroškov poslovanja, kaj šele vlaganj v razvoj in alternativne vire energije, kar je eden od ciljev tako EU kot tudi vlade," so dodali.

Visoke dajatve in vpliv na tranzitni promet

Tudi v Shellu so opozorili na povečanje skupnih davčnih obremenitev, "medtem ko vlada posega v cene naftnih derivatov z obrazložitvijo, da na ta način ščiti konkurenčnost podjetij na mednarodnih trgih oziroma socialni položaj končnih potrošnikov".

"Znesek trošarine, ki gre od prodanega goriva državi, je tako v Sloveniji najvišji med našimi sosedami. Prav zaradi trošarinske politike države ter reguliranih cen naftnih derivatov v Sloveniji pa se trgovci poleg nizkih marž spopadamo tudi s padcem prodaje naftnih derivatov, predvsem z vidika tranzitnega tovornega prometa. Ta se za točenje goriva raje odloča za sosednjo Hrvaško, kjer so cene zaradi nižjih trošarin kljub višjim maržam za trgovce za kupce nižje," so zapisali v Shellu.

Petrol pogreša strokovno podlago

Berger je poudaril, da so nabavne cene v Sloveniji in na Hrvaškem za naftne derivate približno enake, dajatve pa so v Sloveniji občutno višje in "seveda je cena goriv na Hrvaškem občutno nižja".

"Pomembno pa je tudi, da v vsem tem času v Petrolu nismo videli niti ene vzdržne strokovne podlage oziroma analize pripravljavcev uredb, kar je zakonsko pravzaprav zapovedano. Zdi se nam, da trgovci z naftnimi derivati postajamo vse bolj žrtev nekih političnih odločitev," je v izjavi še dejal Berger.

Kaj prinaša nova uredba?

Zdajšnja uredba za oblikovanje cen naftnih derivatov velja do 18. junija. Po poročanju Financ naj bi predlog nove uredbe predvideval tudi konec državnih povračil za vmešavanje biogoriv v derivate. O predlaganih spremembah naj bi danes razpravljali tudi na srečanju sveta za cene pri gospodarskem ministrstvu.

MOL pričakuje racionalno odločitev

V MOL so prepričani, da bo na koncu zmagal razum in da bodo vladne odločitve temeljile na z analizami podprtih argumentih in da bo slišano tudi mnenje sveta za cene. Ocenjujejo, da ta predloge preučuje izključno po strokovni plati, zato verjamejo, da bo stališče sveta za cene o novem predlogu uredbe negativno.

Uredba naj bi poslabšala položaj trgovcev

"Prepričani smo, da predlagana ureditev poslabšuje položaj trgovcev z naftnimi derivati in je škodljiva za celoten slovenski trg. Verjamemo, da se bodo, če bo uredba sprejeta v skladu s tem predlogom, vrstili zahtevki za odškodnine, ki jih na koncu, ko država izgubi sodni spor, pokrijejo državljani iz proračuna, hkrati pa se bo zmanjšala konkurenčnost na slovenskem trgu," so za STA še zapisali v MOL.

Vprašanja o prihodnosti energetskega prehoda

Sprašujejo se tudi, kako se bo v Sloveniji nadaljeval energetski prehod, predvsem v smislu izvajanja obveznosti iz naslova obnovljivih virov. "Nenazadnje pa vsak neutemeljen in povsem neargumentiran poseg v tržne razmere zamaje tudi varnost oskrbe na trgu," so sklenili.