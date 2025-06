Zunanje ministrstvo: Iran je obarvan črno #video

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so zaradi razmer v Iranu na vse državljane naslovili opozorilo, naj nemudoma zapustijo državo, saj je uvrščena na črni seznam glede na stopnjo tveganja. Po njihovih podatkih so bili do zdaj v Iranu štirje slovenski državljani, a so se trije iz države že umaknili. Veleposlaništvo deluje v omejenih pogojih in začasno izvaja le nujne konzularne storitve za državljane. Podobno je v Izraelu, kjer je ministrstvo v stiku s približno 20 slovenskimi državljani, storitve pa v Tel Avivu, kjer je predstavništvo Slovenije, izvajajo predvsem iz rezidence, ki je nekoliko umaknjena iz centra.

Slovenski državljani v Izraelu so večinoma tamkajšnji rezidenti, ki se težje odločijo za umik, vendar pa so ravno v teh dneh štirje zapustili ogroženo območje in prek Egipta – izraelski zračni prostor je zaprt – zapustili državo.

Ministrstvo sicer ne razpolaga s točnim številom slovenskih državljanov na omenjenih območjih, saj ti o tem niso dolžni obveščati predstavništva, vendar za zdaj ne načrtujejo organizirati posebnega prevoza, denimo vladnega letala, za njihov umik. Slovenija ima kot članica EU možnost, da se poveže z drugimi veleposlaništvi na ogroženih območjih in v nujnem primeru pomaga zagotoviti mesto na letalu, ki bi ga določena članica namenila za evakuacijo svojih državljanov.

Na ministrstvu poudarjajo, da je med prednostnimi nalogami slovenskih predstavništev pomoč državljanom, vendar vsem velja poziv, naj po nepotrebnem ne tvegajo in ne odhajajo na varnostno vprašljiva območja. Tudi diplomatska predstavništva namreč niso vsemogočna.

Državljanom zato svetujejo, naj spoštujejo zakone in običaje države, v katero potujejo. Kot samozaščitno ravnanje navajajo tudi premislek o gibanju po krajih, ki so lahko potencialno varnostno ogroženi, na primer veliki turistično oblegani trgi.

Opozarjajo še, da nekateri državljani zmotno mislijo, da je država dolžna kriti stroške njihove vrnitve v domovino, kar pa ne drži. Stroške umika lahko državljanom zaračuna, ravno tako tudi druge članice EU, ki bi vskočile pri reševanju drugih držav članic. Ena od izjem je bila v preteklosti epidemija covid-19, ko je konzularni oddelek ministrstva pomagal pri vračanju državljanov v Slovenijo.

Potovalni nasveti

Na seznamu držav, za katere ministrstvo svetuje takojšen umik, so denimo tudi Kongo, Južni Sudan, Jemen, Libija, Sirija in Ukrajina.

Izrael je po novem na rdečem seznamu, kar pomeni, da ministrstvo iz varnostnih razlogov odsvetuje vsa potovanja v državo, državljanom pa svetujejo največjo stopnjo previdnosti. Družbo Izraelu delajo tudi Belorusija, Irak, Čad, Honduras, Burkina Faso in nekatere druge države.

Manj ogroženi so obiskovalci oranžno obarvanih držav, kamor naj ne bi potovali zaradi nenujnih (denimo turističnih) razlogov – na primer Indija, Ekvador, Rusija, Pakistan in Etiopija – ter rumeno obarvanih, kjer lahko obstajajo določeni varnostni zadržki za vstop ali pa je mogoča lokalno omejena varnostna eskalacija.

Za zeleno obarvane države veljajo običajni varnostni samozaščitni ukrepi.

Splošna navodila MZEZ in policije



Glede na bližajoče se počitnice in pogostejša potovanja v tujino na ministrstvu znova opozarjajo na nekaj stvari:



- Pred potovanjem obvezno preverite veljavnost potovalnih dokumentov – potnega lista ali osebne izkaznice. Vozniško dovoljenje ni potovalni dokument!

- Pred vstopom v tujo državo preverite vstopne pogoje glede vizumske politike ali pogojev bivanja.



Trenutno veljajo opozorila pred potovanji v ZDA, ki so močno zaostrile pogoje vstopa v državo. Pred potovanjem poskrbite za natančne podatke glede namena potovanja in točne lokacije obiska. Zaradi neskladij vstopnega in dejanskega naslova imajo potniki pogosto težave, opozarjajo na ministrstvu.



- Uredite si ustrezno zdravstveno zavarovanje, saj modra kartica evropskega zavarovanja za zahtevnejše storitve, recimo letalski ali helikopterski prevoz, še zdaleč ne zadošča.

- Pred potovanjem spremljajte varnostna priporočila ministrstva. Stopnjo tveganja lahko za vsako državo posebej preverite

- Ministrstvo omogoča registracijo potovanja – o kraju in času bivanja – kar lahko olajša pomoč v primeru krizne situacije. Registracija je seveda prostovoljna. Glede na bližajoče se počitnice in pogostejša potovanja v tujino na ministrstvu znova opozarjajo na nekaj stvari:- Pred potovanjem obvezno preverite veljavnost potovalnih dokumentov – potnega lista ali osebne izkaznice. Vozniško dovoljenje ni potovalni dokument!- Pred vstopom v tujo državo preverite vstopne pogoje glede vizumske politike ali pogojev bivanja.Trenutno veljajo opozorila pred potovanji v, ki so močno zaostrile pogoje vstopa v državo. Pred potovanjem poskrbite za natančne podatke glede namena potovanja in točne lokacije obiska. Zaradi neskladij vstopnega in dejanskega naslova imajo potniki pogosto težave, opozarjajo na ministrstvu.- Uredite si ustrezno zdravstveno zavarovanje, saj modra kartica evropskega zavarovanja za zahtevnejše storitve, recimo letalski ali helikopterski prevoz, še zdaleč ne zadošča.- Pred potovanjem spremljajte varnostna priporočila ministrstva. Stopnjo tveganja lahko za vsako državo posebej preverite TUKAJ - Ministrstvo omogoča registracijo potovanja – o kraju in času bivanja – kar lahko olajša pomoč v primeru krizne situacije. Registracija je seveda prostovoljna.

Spomnimo, da se v primeru težav obrnemo na katerokoli veleposlaništvo države članice, če Slovenija tam nima svojega predstavništva.

Konzularni oddelki so pristojni za pomoč pri izdajanju začasnih potovalnih dokumentov, organizaciji denarne pomoči za vrnitev v domovino, pa tudi v hujših primerih, kot je denimo aretacija. Država sprejemnica je slovenskega državljana vsekakor dolžna obvestiti o tem, da ima pravico do vzpostavitve kontakta z veleposlaništvom, vendar se to zgodi le na zaprosilo državljana, ki se je znašel v težavah, in ne samodejno.