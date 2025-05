Policija v središču Ljubljane: poteka evakuacija iz sodne stavbe #video

V sodni stavbi na Tavčarjevi ulici, kjer se nahajata vrhovno in okrožno sodišče, so okoli 12. ure prejeli anonimni telefonski klic, da se v prostorih nahaja podtaknjena bomba.

Na vrhovnem sodišču so nam pojasnili, da po varnostnih protokolih poteka evakuacija zaposlenih in obiskovalcev, čemur sledi pregled stavbe.

Na ljubljanski policijski upravi so za Siol.net povedali, da so sodno stavbo in njeno okolico zavarovali in izvajajo prve nujne ukrepe ter njen pregled, zato vam več informacij ne morejo podati.

Foto: Lana M. Orel

Klici z grožnjami se na sodiščih sicer v zadnjih mesecih kar vrstijo. Sodišča v Ljubljani, Mariboru in Celju so v torek zvečer prek elektronske pošte prejela grožnje z nastavitvijo eksplozivnega sredstva. Policija, ki je bila o tem obveščena v sredo, preiskuje kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Na vrhovnem sodišču so za STA zapisali, da "takšna dejanja, kot so tokratne grožnje sodiščem, ne smejo imeti mesta v naši družbi". Upajo, da bodo organi pregona uspeli zadevo čim prej preiskati.

Več sledi.