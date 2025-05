Kriminalisti še preiskujejo ozadje groženj, ki jih je policija prejela v sredo zjutraj, ko je neznani storilec sporočil, da je na treh slovenskih sodiščih nastavil razstrelivo. Zanimivo je, da so se grožnje pojavile le nekaj dni po razkritju načrtov za beg iz mariborskega zapora, ko so načrtovali rezanje rešetk in celo napad z raketometom, vendar pa dogodka naj ne bi bila povezana. Ozadje dogodka je pojasnil Primož Ogrinc, predstavnik Sektorja za organizirano kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave (GPU).

Neznani storilec je v sredo zjutraj prek elektronske pošte policiji zagrozil, da je nastavil eksplozivno sredstvo na treh sodiščih, in sicer v Mariboru, Celju in Ljubljani, je v uvodu pojasnil Primož Ogrinc, vodja oddelka za terorizem in ekstremno nasilje pri GPU.

Policisti so se takoj povezali s predstavniki sodišč in poskrbeli za varnost tako objektov kot zaposlenih, pomagali so jim tudi pravosodni policisti.

Preiskavo so prevzeli pri Policijski upravi Maribor, usmerja pa jo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Ogrinc je še pojasnil, da grožnje niso bile usmerjene proti določenim sodnikom, temveč konkretnim sodiščem.

Zato so tudi ukrepi splošne narave, prav tako preiskujejo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Več podatkov zaradi interesa preiskave ni podal.

Gre za pričakovane dogodke

Po Ogrinčevih besedah gre za "dogodke, ki so pričakovani, nekako sovpadajo s sojenji, policija je na to pripravljena in se vedno tudi odzove, prav tako sodišča, zadeve so v bistvu že utečene, naše sodelovanje je odlično", je komentiral.

Na vprašanje o preiskanosti podobnih dejanj pa je ocenil, da so "glede na zakonske možnosti, ki jih imajo", uspešni, "bi si pa želeli bolj fleksibilno zakonodajo, ki bi nam omogočala hitrejše pridobivanje podatkov".

Grožnje je po seji vlade komentiral tudi notranji minister Boštjan Poklukar. "Obžalujem in obsojam takšne grožnje neodvisnim institucijam, kot seveda sodišče je, nenazadnje je to tudi nek vzvod pritiska na sodišče, na sodnike in to niti ni najbolje za stopnjo demokracije v državi," je dejal. Prepričan je, da bo slovenska policija tudi to grožnjo preiskala in našla storilca.