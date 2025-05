Policija o napadu z raketometom: sledili so jim več mesecev

Policija je razkrila podrobnosti načrtovanega napada na mariborski zapor z raketometom, ki ga je preprečila po večmesečni preiskavi. Po štirih hišnih preiskavah so pridržali štiri osumljence, načrtovali pa so osvoboditev Dina Muzaferovića - Cezarja, ki je zaprt zaradi suma, da je naročil umor Satka Zovka. Cezar je s pomagači zunaj zapora komuniciral s kriptiranim telefonom.

Scenarij z rezanjem rešetk

Cezar je kot vodja dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe s telefonom usmerjal člane združbe, poleg napada z raketometom pa so kot drugo možnost načrtovali pobeg z rezanjem zaporniških rešetk, je na novinarski konferenci dejal direktor uprave kriminalistične policije Matjaž Jerkič.

Iz zapora usmerjal kurirje

Dejal je, da so v hišnih preiskavah zasegli drogo, opremo za pakiranje drog in več telefonov. "Ključna ugotovitev kriminalistične preiskave, ki jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo in jo še vedno usmerja, je, da je kriminalno združbo vodil pridržani iz mariborskega zapora. Združba je komunicirala s kriptiranimi aplikacijami. Vodja kriminalne združbe je člane kriminalne združbe, ki so opravljali pretežno kurirske posle, usmerjal iz zaporniške celice."

Je bil ključen skesanec?

Jerkič ni odgovoril na vprašanje, ali je bilo za preiskavo načrtovanega pobega ključno pričanje skesanca v primeru umora Zovka. Pri zaščitenih pričah gre namreč za zelo občutljive podatke, ki so označeni z visoko stopnjo tajnosti. "Lahko pa rečem, da policija zbira obvestila na različne načine, v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja in z lastno dejavnostjo. V konkretni kriminalistični preiskavi smo izvajali tako klasične kot prikrite preiskovalne ukrepe," je dejal direktor uprave kriminalistične policije.

Pohvali se je

Jerkič se je pohvali, da je policija v tej zadevi opravila učinkovito delo. Dodal je, da so dobro sodelovali z upravo za izvrševanje kazenskih sankcij in s specializiranim državnim tožilstvom.

Več sledi.

Satko Zovko, ki se je v preteklosti pisal Kekić, je bil leta 2014 na sodišču v BiH obsojen na pet let zapora zaradi preprodaje drog. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Pričal naj bi proti Cezarju. Šest dni po umoru Zovka na Brdu v Ljubljani so policisti pridržali tri ljudi, osumljene vpletenosti v umor Zovka. Ena izmed njih je bil tudi Cezar, ki so ga prijeli v ljubljanskih Črnučah.