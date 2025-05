Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je v ponedeljek vložil obtožnico proti trem državljanom BiH, domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi jo vodil Dino Muzaferović - Cezar. Obtoženi so preprodajali velike količine drog in orožja ter s tem zaslužili najmanj 400 tisoč evrov.

Obsežna preprodaja drog in orožja po Evropi

Po navedbah Uskoka je združba razpolagala z več kot 300 kilogrami različnih drog, ki so jih pridobivali v Črni gori, Turčiji, Belgiji in na Nizozemskem. Prepeljali so jih v Zagreb, Ljubljano, BiH in Nemčijo, kjer so jih pakirali in distribuirali po Evropi. Vrednost zaseženih drog naj bi znašala vsaj 3,3 milijona evrov.

Poleg drog so imeli v posesti tudi znatne količine orožja in eksplozivov, ki so jih skrivali v BiH, na Hrvaškem in v Sloveniji.

Finančna korist in razdelitev dobička

Kriminalna združba si je dobiček delila glede na vlogo posameznikov; prvoobtoženi naj bi pridobil najmanj 271 tisoč evrov, drugoobtoženi okoli 76.500 evrov, tretjeobtoženi pa skoraj 52 tisoč evrov.

V ozadju umor Satka Zovka

Vodja skupine, Dino Muzaferović, je znan tudi slovenskemu pravosodju, saj je eden od osumljencev za umor Satka Zovka, ki so ga novembra lani našli mrtvega v avtomobilu v Ljubljani. Zovko je bil skesani član konkurenčne kriminalne združbe in naj bi pričal proti Muzaferoviću. Domneva se, da je bil motiv za umor maščevanje.