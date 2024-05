Zasegli tono in pol konoplje. Enega prijeli v postelji, drugega na kavču. Vpleten tudi Slovenec. #video

Policisti nacionalnega policijskega urada za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala (PN USKOK) iz Osijeka so v sodelovanju z uradom za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala izvedli kriminalistično preiskavo v zvezi s kaznivimi dejanji kriminalne združbe ter neupravičeno proizvodnjo in prometom z mamili, v kar je bilo vključenih deset oseb. Zasegli so tono in pol konoplje ter objavili tudi videoposnetek aretacije, ki si ga lahko ogledate zgoraj.

V kriminalno združbo je bilo vključenih deset oseb, starih 39, 47, 63, 46, 44, 42, 30, 46, 50 in 41 let, so sporočili hrvaški policisti.

Sumijo, da sta 39- in 47-letnik od januarja 2021 do 22. maja 2024 na območju Republike Hrvaške povezala druge osumljence za neprekinjeno pridelavo, predelavo in skladiščenje večje količine marihuane ter industrijske konoplje, na katerih so bili prepovedani polsintetični kanabinoidi. Drogo so nato preprodajali na območju Hrvaške in Evropske unije, vse z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi.

Foto: USKOK

Foto: USKOK

"Devetintrideset- in 47-letnik sta osumljena, da sta na Hrvaškem ustanovila trgovsko podjetje s sedežem v Zagrebu, ki sta ga registrirala za dejavnost gojenja rastlin za uporabo v farmaciji ter aromatičnih, začimbnih in zdravilnih rastlin. Nato sta najela halo v Đakovu in v okviru ustanovljenega trgovskega podjetja organizirala proizvodnjo industrijske konoplje ter tudi proizvodnjo marihuane, za kar sta najela 44-letnika," so še navedli pri policiji.

Poleg tega so v združbi najeli tudi 30-letnika za nadaljnjo gojenje in proizvodnjo mamil, s 46- in 50-letnikom pa so se dogovorili za izdelavo več strojev za proizvodnjo mamil za oplemenitenje konoplje. Hkrati so za nabavo in uvoz omenjenih prepovedanih kanabinoidov na Hrvaško najeli še enega 46-letnika.

"Tako so pripravljali konopljo kot mamilo za nadaljnjo nedovoljeno prodajo. Pridelali so najmanj 300 kilogramov marihuane in najmanj 700 kilogramov konoplje, ki so jo kemično obdelali s polsintetičnimi kanabinoidi ter nato prodali v območje Hrvaške in EU," so še ugotovili policisti.

Vpleten tudi Slovenec

Osebi iz Slovenije so 39-, 47- in 46-letnik izročili tudi 116 kilogramov konoplje ter najmanj en stroj za proizvodnjo mamil, je še sporočila policija.

Med preiskavami so zasegli okoli 1,5 tone konoplje, v posebnih prostorih pa našli tudi okoli 3640 sadik industrijske konoplje.

Foto: USKOK