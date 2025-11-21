V zavezništvu Moje življenje, moja pravica so skupaj z drugimi zagovorniki zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ob sklepu referendumske kampanje v skupni izjavi znova pozvali volivce, naj zakon na referendumu podprejo. Izpostavili so spoštovanje avtonomije in dostojanstva človeka. Kampanjo so označili za zavajajočo in nepošteno. H glasovanju za je pozval tudi predsednik vlade Robert Golob. Medtem nasprotniki zakona opozarjajo na njegovo protiustavnost.

"V imenu vseh, ki trpijo, v imenu vseh, ki spoštujemo svobodo vsakega, da sam odloča o svojem življenju, v imenu vseh nas vas pozivam, da v nedeljo greste na referendum in glasujete za," je svoje misli ob izteku kampanje strnil premier in prvak Svobode Robert Golob. Četudi se je pred volitvami v DZ opredelil proti evtanaziji, pa so v stranki danes poudarili, da te zakon ne prinaša, predsednik vlade pa je podpornik pravice, ki jo uvaja zakon.

Predsednik SD Matjaž Han je izpostavil, da je lahko vsak posameznik zaznamovan z zgodbami, ki niso bile enostavne, v nedeljo pa bo pred volivci odločitev o zakonu, ki se lahko tiče prav vsakega.

Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je poudaril, da bodo na referendumu odločali tisti, ki se bodo glasovanja udeležili. "Tisti, ki ostanete doma, boste prav tako odločali in vaš glas je proti tej pravici," je izpostavil in pozval k udeležbi.

Tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je danes podprla zakon. Meni, da je v njem veliko varovalk.

Že dopoldne pa so volivce h glasovanju pozvali tudi v Zavezništvu Moje življenje, moja pravica. Poslanka Svobode Tereza Novak je podpornike zakona pozvala, naj v nedeljo oddajo glas za zakon, saj bodo v nasprotnem primeru "o naših usodah odločali tisti, ki tega zakona ne podpirajo". Nasprotniki zakona so v kampanji po njenih besedah igrali nepošteno igro in zavajali. Določene skupine so pokazale tudi, kako zelo se bojijo, da bodo izgubile nadzor nad našimi življenji, "pa naj gre tu za Rimokatoliško cerkev ali za zdravniški lobi", je dodala. Foto: STA

Tudi po mnenju Mojce Šetinc Pašek iz SD je šlo za kampanjo "zavajanja, dezinformacij in zastraševanja". Poudarila je, da je zakon v prvi vrsti sočuten, prinaša možnost izbire vsem ljudem, kako želijo živeti in končati svoje življenje.

Nataša Sukič iz Levice meni, da si vsakdo zasluži dostojanstvo, spoštovanje, sočutje in pravico odločati o samemu sebi in da pravica v zakonu nikomur ničesar ne vsiljuje.

Ostati doma predstavlja "nevarno tveganje"

Po mnenju Andreja Pleterskega iz društva Srebrna nit nasprotniki zakona gradijo svoje upanje, da bo zakon zavrnjen, če podporniki ne bodo prišli na volišča. Ostati doma tako predstavlja "nevarno tveganje", je dodal.

Po besedah Jasmina Feratovića iz Piratov raziskave govorijo v prid podpori temu zakonu, a "res je treba iti na volišča".

V zavezništvu Moje življenje, moja pravica, v katerem so koalicijske stranke, društvo Srebrna nit in Pirati, so na današnjo izjavo povabili tudi druge podpornike zakona.

Med njimi je samostojni poslanec Miha Kordiš poudaril, da je pravica do razpolaganja s svojim lastnim telesom in svobodne izbire naša neodtujljiva pravica. Filip Dobranič iz Danes je nov dan je poudaril, da v nedeljo v glasovalni kabini nihče ne bo pritiskal na volivce. Violeta Tomić iz zunajparlamentarne stranke Nič od tega pa je kritična, da je približno sedem milijonov evrov za referendum namenjenih "za predvolilno konsolidacijo vseh strank na desni in polarizacijo vseh drugih".

Pravico do prostovoljnega končanja življenja je v današnjem sporočilu za javnost znova podprl filozof Slavoj Žižek, in sicer iz "spoštovanja človekove duhovnosti".

Nasprotniki zakona prepričani o njegovi protiustavnosti

Pobudniki referenduma, ki bo v nedeljo, so nasprotniki zakona pod vodstvom Aleša Primca. Menijo, da je zakon protiustaven, na današnji novinarski konferenci so opozorili tudi na neurejeno paliativno oskrbo in morebitne zlorabe zakona.

Izjavo, ki nasprotuje zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je podpisalo več kot 40 znanih Slovencev. Med njimi so nekateri zdravniki, igralci, športniki in umetniki.

Na današnji novinarski konferenci so opozarjali predvsem na protiustavnost zakona, saj je v ustavi zapisano, da je človekovo življenje nedotakljivo. "Naša ustava absolutno varuje vsako življenje, tudi najhujših kriminalcev. Tako je zapisano v ustavi in prav je tako. Dokler ustava velja, jo je treba spoštovati," je opozoril nekdanji ustavni sodnik Ernest Petrič.

Foto: STA

Med drugim so govorniki v ospredje postavili zdravniški poklic, ki naj bi pri zakonu o prostovoljnem končanju življenja ravnal v nasprotju z zdravniško etiko, ki so ji prisegli v skladu s Hipokratovo zaprisego. "Najbolj zaupam zdravniškem poklicu. Če se zakon uveljavi, bo prva žrtev tega zakona integriteta zdravniškega poklica. Nisem prepričan, ali bo kateri zdravnik pripravljen izvajati naloge tega zakona," je povedal nekdanji ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec.

Opozorili pa so tudi na premalo razvito paliativno oskrbo, ki skrbi, da človek mirno in brez hujših bolečin pride do konca svojega življenja. Opozorili so tudi na neurejeno dolgotrajno oskrbo in problem pomanjkanja osebnih zdravnikov.

"Številni sistemi v Sloveniji niso tako razviti, premalo je razvita paliativna oskrba, ki olajša bolečine. Čakalne dobe v zdravstvu so tako dolge, da imamo v enem letu eno dodatno smrt na dan, imamo veliko ljudi s skromnimi dohodki. Ko ti ljudje ne bodo dobili podpore družbe, se bodo podpisali pod boleči zakon," je povedala zdravnica in profesorica medicinske humanistike Zvonka Slavec Zupanič.

Foto: STA "Zdravniki se vedno bojujemo za človeško življenje. Ko pacient umre, ima vsak zdravnik bitko sam s sabo, da mu človeka ni uspelo obdržati pri življenju," pa je dodal specialist kardiologije in intenzivne medicine Marko Noč.

Igralka Alenka Tetičkovič je med drugim izpostavila, da vse veroizpovedi učijo ljudi, da se bojujejo za življenje.

Med nasprotniki zakona so tudi profesorji na področju prava Univerze Alma Mater Europaea. "Uzakonitev aktivne pomoči pri končanju življenja predstavlja resen odmik od temeljnih civilizacijskih vrednot, na katerih temelji naša skupnost," so zapisali v izjavi za javnost.

V nedeljo bo potekalo referendumsko glasovanje o zakonu, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.