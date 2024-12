Tožilka: V tistem trenutku sem se počutila ogroženo s strani policije

Tožilka specializiranega državnega tožilstva Mateja Gončin, ki se je spomladi zaradi nezaupanja v center za varovanje in zaščito (CVZ) odpovedala varovanju, je v pogovoru za Tarčo podrobno spregovorila o razlogih za to odločitev. Ta naj bi bila povezana predvsem s sumom o nepooblaščenem nadzorovanju nje in njene takratne skupine varnostnikov. Za nadzor naj bi zlorabili tudi varnostne kamere, nameščene na njeni hiši. "V tistem trenutku sem se počutila ogroženo s strani policije. In ko so šle stvari tako zelo daleč, da sem ugotovila, kaj počnejo, sem se sama zamislila in si rekla: čakaj malo, bolje, da sploh nisem varovana, kot da sem varovana na takšen način," je za Tarčo povedala Gončin.

Tožilka Mateja Gončin, ki sodeluje pri odmevnih kazenskih postopkih, tudi proti pripadnikom Kavaškega klana, je Tarči pojasnila, da je medijski molk prekinila zaradi neresnic, ki so zapisane v poročilu notranjega ministrstva o nadzoru dela centra za varovanje in zaščito.

Sodu so po njenih besedah izbili dno predvsem očitki v poročilu o skrb zbujajoči navezanosti varnostnika na varovano osebo, torej njo. "Škandalozno je, kar piše v tem poročilu. Neresnično in ni podprto z nobenimi trditvami in nobenimi dokazi. In najmanj kar bi pričakovala, je, da me z dokazi seznanijo, in upravičeno lahko sklepam, da jih nimajo in da gre enostavno samo za nek osebni obračun med mano in vodstvom centra za varovanje in zaščito," poudarja tožilka.

Zlorabili naj bi kamere na hiši

Gončin pravi, da se je spomladi varovanju sama odpovedala zaradi suma o nepooblaščenem nadzorovanju nje in njene takratne skupine varnostnikov. Nepooblaščen nadzor naj bi potekal tudi preko varnostnih kamer, nameščenih na njeni hiši. "V tistem trenutku sem se počutila ogroženo s strani policije. In ko so šle stvari tako zelo daleč, da sem ugotovila, kaj počnejo, sem se sama zamislila in si rekla: čakaj malo, bolje, da sploh nisem varovana, kot da sem varovana na takšen način."

Dodala je, da je minilo že 14 mesecev, odkar je vse odgovorne seznanila z nepravilnostmi, a da do Tarče pred enim tednom, ko so novinarji razkrili domnevne nepravilnosti v CVZ, odgovorni niso naredili nič.