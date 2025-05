Poklukar odločno zanika razpad centra za varovanje in zaščito

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar odločno zanika, da gre pri odločitvi predsednice republike Nataše Pirc Musar za prenos varovanja na njen urad za razpad centra za varovanje in zaščito. Zanika tudi, da bi bila za težave kriva reorganizacija centra. Hkrati se ni opredelil do tega, ali bo predsedničino varovanje enako kot premierjevo.

Poklukar je dejal, da je varovanje v pristojnosti generalnega direktorja policije oz. policije in da kot minister ne more posegati v to razmerje. Odločitvi predsednice ne nasprotuje, ministrstvo bo pripravilo vse potrebne akte, je zatrdil. Kot je pojasnil, gre le za organizacijsko obliko boljšega delovanja enote "in ne za nezaupnico slovenski policiji, njemu kot ministru in varovanju".

Predsednica republike zaupa delu policije in svojim varnostnikom, s katerimi zelo dobro sodeluje, so danes tudi uradno sporočili iz predsedničinega urada. Pobudo za začasno premestitev posameznih policistov – varnostnikov iz centra za varovanje in zaščito na svoj urad pa je podala "izključno iz organizacijskih razlogov in lažjega usklajevanja". "Varovanje predsednice republike je namreč tesno povezano ne zgolj z izvrševanjem njene funkcije, temveč tudi delom urada," so zapisali.

Razlog za reorganizacijo tudi odločba delovne inšpekcije

Televizija Slovenija je v sredo poročala, da neuradno razlog za predsedničino odločitev tiči v tem, kako se je policija skupaj z novim vodstvom centra za varovanje in zaščito lotila reorganizacije enote. To naj bi vodilo v neustrezno načrtovanje delovnega časa, posledično pa pogoste menjave v ekipi in na terenu. Po informacijah STA pa naj bi to vplivalo tudi na varnost varovanih oseb.

Poklukar se do nižanja stopnje varnosti varovanih oseb zaradi reorganizacije centra ni opredelil. Pojasnil je, da je bila razlog za reorganizacijo tudi odločba delovne inšpekcije, da varnostniki prekoračujejo delovni čas in je bila policija delovni čas varnostnikov tudi dolžna urediti.

Nepravilnosti na centru, ki jih je odkril nadzor, potem ko so se nad delom centra med drugim zgrnili očitki tožilke Mateje Gončin in zaradi katerih je Poklukar odredil reorganizacijo, pa po njegovih zagotovilih odpravljajo.

"Varovanje tako visokih predstavnikov zahteva učinkovito organizacijo"

"Varovanje tako visokih predstavnikov zahteva učinkovito organizacijo," je dodal Poklukar in znova pozdravil odločitev predsednice, "da bo naredila popolnoma enako varovanje, kot ga ima predsednik vlade". Ob tem na večkratno vprašanje, ali gre pri želji predsednice za lastno varovanje za popolnoma enako varovanje, kot ga ima premier, ni neposredno odgovoril.

Dejal je, da ne ve, zakaj je odstopila nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Povod za njen odstop so bila namreč med drugim tudi nesoglasja oz. nasprotovanje temu, da bi predsednik vlade Robert Golob imel svoje varovanje. Bobnar pa je zdaj zaposlena v kabinetu predsednice republike.

"Me pa seveda čudi ta razprava, kajti vse politične akte na vladi, torej uredbo, je pripravljala ministrica Tatjana Bobnar, upravljal in vodil pa jo je tedanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav. Tako da sem zdaj zelo začuden, da smo izgubili spomin," je dodal Poklukar.

Lindava odločitev predsednice čudi

Lindav je v odzivu za POP TV dejal, da ga odločitev predsednice čudi, ker je videla, koliko prahu je dvignil premierjev prenos varovanja. Meni, da daje napačen signal.

"Za svojimi stališči stojim in jih nisem spremenila," pa je v odzivu zapisala Bobnar. V uradu ni pristojna ali vključena v organizacijo varovanja predsednice, kot je seznanjena iz medijev, pa gre v tem primeru za drugačno obliko prenosa varovanja ob drugi oz. dodatni pravni podlagi kot v preteklem primeru, je dodala.

Premier Golob je namreč varovanje iz centra na generalni sekretariat vlade prenesel kmalu po nastopu mandata, varnostniki so zaposleni na generalnem sekretariatu vlade, tako so odgovorni neposredno njegovemu kabinetu. Kot je danes znova potrdil Poklukar, pa imajo premierjevi varnostniki policijska pooblastila. Razlog za premierjevo odločitev naj bi bilo domnevno nezaupanje v varovanje policije.

Predsedničin urad opozarja: pri spremembi organizacije varovanja predsednice ne gre za enak postopek

V predsedničinem uradu so opozorili, da pri spremembi organizacije varovanja predsednice ne gre za enak postopek, "kot smo jim bili priča v preteklosti". Varnostniki predsednice – policisti bodo svojo osnovno zaposlitev namreč še vedno ohranili v policiji, premeščeni bodo le začasno. Tudi nadzor nad njihovim izvrševanjem policijskih pooblastil bo ohranila policija.

Pravno podlago za premestitev policistov v urad predsednika republike predstavljata zakon o organiziranosti in delu policije in zakon o zagotavljanju pogojev za izvrševanje funkcije predsednika republike. Prvi določa, da se policista zaradi varovanja določenih oseb lahko začasno premesti na delo v ministrstvo ali drug državni organ. Drugi zakon pa določa, da se lahko zaposlenega v državnem organu zaradi opravljanja zadev iz pristojnosti urada predsednika republike razporedi na delovno mesto v urad, pri čemer se lahko ohrani njegova obstoječa pogodba o zaposlitvi ali pa sklene nova. Urad zagotavlja tudi izvrševanje zadev v zvezi z opravljanjem funkcije predsednika republike, kamor spada tudi varovanje vsakokratnega predsednika. Zakon dodatno določa še, da varovanje predsednika republike in objektov, ki jih uporablja, zagotavlja policija, torej tudi začasno premeščeni policisti – varnostniki s policijskimi pooblastili, so pojasnili v uradu.

"Predsednica bi si ob tem želela, da bi pri reorganizaciji dela centra za varovanje in zaščito v prihodnje bolj upoštevali izkušnje tistih, ki varovanje opravljajo v praksi," so še zapisali v njenem uradu.

Minister Poklukar pa je dejal še, da dokumente, potrebne za prenos varovanja, pripravljata policija in urad predsednice republike.