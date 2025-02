Kaj se dogaja z varovanjem državnih tožilcev?

"V zvezi z varovanjem državnih tožilcev vztrajamo pri stališču, da javno razčiščevanje nesoglasij in razkrivanje podatkov o načinih in ukrepih v zvezi z varovanjem predstavlja varnostno tveganje," je v izjavi za medije poudarila generalna državna tožilka Katarina Bergant.

"Zato bomo na tožilstvu še naprej pri javnem komuniciranju na to temo izjemno skopi," je napovedala Bergant. Opozorila je, da gre za podatke, ki so z razlogom označeni z različnimi stopnjami tajnosti, in ta razlog je ravno varnost državnih tožilcev, ki je prioriteta.

"Kolegica Mateja Gončin je upravičeno opozorila na nepravilnosti pri delovanju policije, predvsem CVZ, in nadzori so to potrdili. "Odprava teh nepravilnosti pa je izključno v pristojnosti policije," je še poudarila. Policija in tožilstvo sta namreč dva med seboj povsem neodvisna organa.

"Na drugi strani pa imamo v zvezi z zaznanimi nepravilnostmi na tožilstvu zakonsko dolžnost in pristojnost, da v okviru teh ugotovimo, ali je bilo med nepravilnostmi, ki jih je izpostavila Gončin, tudi storjeno kaznivo dejanje in kdo ga je storil."

Tožilstvo je zato že po uradni dolžnosti odprlo primer in uvedlo preiskavo, v kateri preverjajo ali in v kakšnem obsegu je bilo storjeno kaznivo dejanje. "Postopek je v zaključni fazi, zato ga zdaj ne morem komentirati. Ko bo končan, bo javnost o vsem obveščena," je zatrdila Bergant.

V strokovnost in delo policije na področju varovanja državni tožilci, z izjemo Gončin, nimajo pripomb in se počutijo varne, je še potrdila generalna državna tožilka Bergant, sodelovanje tožilstva in policije pa je sicer dobro in mora takšno tudi ostati.

Spremembe pri varovanju

Na ravni vlade se s pretresanjem predpisov in ukrepov za zagotavljanje varnosti ogroženih tožilcev in sodnikov ukvarja tudi medresorska delovna skupina. Med njenimi cilji je med drugim sprememba uredbe o varovanju.

Pravosodna ministrica Andreja Katič se je zavzela tudi za ureditev tega področja s posebnim zakonom.

V začetku tedna je namreč znova odmevalo vprašanje varovanja ogroženih državnih tožilcev in sodnikov. Center za varovanje in zaščito (CVZ) je namreč okrožni državni tožilki Mateji Gončin in drugim tožilcem v zadevi Kavaški klan ponovno ukinil fizično varovanje. Gončin meni, da gre za povračilni ukrep vodstva policije, ker je v petek podala kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušića in nekdanje vodstvo CVZ zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju. Policija sicer zagotavlja, da še naprej varuje ogrožene državne tožilce in sodnike.