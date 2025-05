"Z razmahom ustvarjanja podob z umetno inteligenco je veliko žensk žrtev nadlegovanja s ponaredki in eksplicitnimi podobami, ki se širijo proti njihovi volji. Danes bomo to naredili nezakonito. Vsakemu, ki bo širil takšne podobe brez privolitve, bo grozila zaporna kazen do treh let," je ob podpisu dejal Donald Trump.

Zakon je v simboličen podpis ponudil tudi svoji soprogi Melanii, ki se je v preteklih mesecih zavzemala za sprejem zakona. Kot je dejala v ponedeljek, gre za veliko zmago, ki bo zaščitila otroke pred spletnim izkoriščanjem.

Foto: Reuters

Pri ustvarjanju lažnih videoposnetkov se pogosto uporabljajo umetna inteligenca in druga orodja, ki ustvarjajo realističen videz lažnih videoposnetkov. Uporabljajo se lahko za ustvarjanje ponarejenih pornografskih posnetkov resničnih žensk, ki so nato objavljeni brez njihovega soglasja in se širijo, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.

Objavljajo se posnetki tako znanih osebnosti kot običajnih Američanov

Nekatere ameriške zvezne države, vključno s Kalifornijo in Florido, imajo zakone, ki kriminalizirajo objavo spolno eksplicitnih lažnih posnetkov. Objavljajo se posnetki tako znanih osebnosti kot običajnih Američanov, pri čemer je to še posebej razširjeno med šolsko mladino.

Zakon od družbenih medijev in spletnih strani zahteva, da imajo vzpostavljene postopke za hitro odstranitev intimnih posnetkov brez privolitve na podlagi obvestila žrtve.

Nekateri menijo, da zakon daje vladi preveč pooblastil

Neprofitna organizacija Electronic Frontier Foundation, ki se ukvarja s svobodo izražanja, meni, da zakon v trenutni obliki daje vladi preveč pooblastil za odstranitev vsebin, ki ji ne bi bile všeč. Med drugim vidijo možnost cenzure legitimnih vsebin in vladne kritike.