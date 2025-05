Po petkovih prvih neposrednih mirovnih pogovorih med predstavniki Rusije in Ukrajine po treh letih vojne v Ukrajini je za danes napovedan telefonski pogovor med predsednikoma ZDA in Rusije, Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, ki daje upanje na prekinitev ognja. Trump naj bi se zatem slišal še z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Kot je v soboto sporočil Trump, bo tema pogovorov iskanje poti za končanje vojne v Ukrajini. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je začetek telefonskega pogovora med Trumpom in Putinom načrtovan ob 16. uri po srednjeevropskem času.

Zatem naj bi se predsednik ZDA slišal še z ukrajinskim predsednikom Zelenskim in nekaterimi članicami zveze Nato.

Ob robu umestitve papeža potekali sestanki državnikov

V pripravah na te pogovore so v nedeljo ob robu umestitve papeža Leona XIV. v Vatikanu potekali številni sestanki državnikov. Ameriško delegacijo je na slovesnosti vodil podpredsednik JD Vance, ki se je ločeno srečal z Zelenskim ter predstavniki evropskih držav.

Von der Leyen: Ta teden ključen za prihodnost Ukrajine

Kot je ob srečanju dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bo ta teden "ključen" za prihodnost Ukrajine.

Prejšnji teden so sicer v Istanbulu potekali prvi neposredni mirovni pogovori med predstavniki Rusije in Ukrajine, a niso prinesli prekinitve ognja. Pogajalci so se dogovorili le o izmenjavi vojnih ujetnikov, razpravljali pa so tudi o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav.

Spopadi se medtem nadaljujejo. Ukrajina je bila v nedeljo tarča najobsežnejšega ruskega napada z brezpilotnimi letali od začetka obsežne ruske ofenzive 24. februarja 2022, so sporočile ukrajinske oblasti.

